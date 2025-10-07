7 de octubre de 2025 - 20:05

Batido de frutos rojos y avena: ideal para tomarlo en el desayuno por sus beneficios en la salud

Este batido combina ingredientes naturales y debe tomarse antes del desayuno por sus beneficios en la salud. Conocé, además, los ingredientes complementarios.

Además de ser refrescante, es una bebida ideal para empezar el día con nutrientes esenciales sin recurrir al café del desayuno.

Foto:

Por Lucas Vasquez

Comenzar el día con un batido natural puede marcar una gran diferencia en la salud. Pero una mezcla simple de avena, frutos rojos y otros ingredientes pueden ser un poderoso nutriente para el organismo, sobre todo si se consume en ayunas previo al desayuno.

Este batido, principalmente, cumple una opción saludable, pero también es una alternativa sabrosa y adictiva para quienes buscan cuidar su alimentación. Gracias a los frutos de la época, ayuda a mantener la saciedad durante varias horas y contribuye al organismo de forma natural.

batido de frutos rojos y avena
Además de ser refrescante, es una bebida ideal para empezar el día con nutrientes esenciales sin recurrir al café del desayuno.

Cómo preparar el batido y qué ingredientes deben agregarse

Para realizar esta receta solo se necesita una licuadora y algunos ingredientes que suelen encontrarse fácilmente en casa.

  • Debemos usar una taza de leche de almendras o de coco, según la preferencia, ya que ambas opciones son más livianas que la leche de vaca y aportan grasas saludables.
  • También tenemos que agregar media taza de yogur natural (opcionalmente), una cucharada de miel o edulcorante a gusto, media taza de avena y una taza de frutos rojos, que pueden ser frescos o congelados.
  • Por último, para sentir aún más la bebida refrescante, podemos agregar algunos cubos de hielo.
  • Una vez que todos los ingredientes estén en la licuadora, solo queda mezclar durante uno o dos minutos hasta que el batido quede uniforme. Puede servirse en un vaso grande y podemos complementar con algunos frutos rojos enteros por encima.

Este batido es una ayuda para reducir los picos de azúcar en sangre y para mejorar la digestión. Y el agregado de los frutos rojos son una fuente rica en antioxidantes y vitamina C.

batido de frutos rojos y avena
Además de ser refrescante, es una bebida ideal para empezar el día con nutrientes esenciales sin recurrir al café del desayuno.

Qué beneficios aporta el batido en ayunas

Consumir este batido a primera hora de la mañana permite que el cuerpo absorba mejor los nutrientes, ya que el sistema digestivo está más receptivo tras el descanso nocturno.

  • La avena es un ingrediente esencial porque contribuye a mantener una sensación de saciedad prolongada y favorece la salud intestinal gracias a su contenido de fibra soluble.
  • Por su parte, los frutos rojos, que pueden ser frutillas, moras y arándanos, aportan antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y fortalecen el sistema inmunológico.
  • En tanto, la leche de almendras o de coco agrega grasas saludables que colaboran con la función cerebral y la absorción de vitaminas.
  • El yogur natural mejora la flora intestinal, mientras que la miel o el edulcorante ofrecen un toque de dulzura sin sobrecargar el organismo con azúcares refinados.

Este batido puede tomarse todos los días en ayunas, especialmente durante el desayuno, o incluso como una colación energética antes de realizar actividad física.

batido de frutos rojos y avena
Además de ser refrescante, es una bebida ideal para empezar el día con nutrientes esenciales sin recurrir al café del desayuno.

El batido de frutos rojos y avena es una opción nutritiva, práctica y deliciosa para comenzar el día con energía. Al combinar fibra, antioxidantes y proteínas naturales, ayuda al funcionamiento del metabolismo y mejora la digestión. Prepararlo lleva poco tiempo y puede ser una costumbre diaria sin renunciar al sabor.

