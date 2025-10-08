8 de octubre de 2025 - 11:01

Masa de pizza sin leudar y en licuadora: lleva tan solo 10 minutos de preparación

Si no sabes qué comer en el almuerzo o la cena, podés hacer una pizza en casa con esta receta rica, fácil y sobre todo, rápida.

Esta receta es ideal para aquellos días en los que el tiempo es acotado para cocinar.

Por Alejo Zanabria

La pizza casera es sin duda una de las comidas más ricas que existen. Hacerlas con alguien mientras toman algo, o como excusa de una reunión, es un plan que nunca falla y que con el correr de los años ha unido amistades.

Aunque parezca raro, esto podes lograrlo sin ensuciarte las manos. ¿Cómo? Con nuestra mejor aliada en la cocina: la licuadora. Aunque parezca extraño, existe una receta de masa de pizza que se puede hacer 100% en este electrodoméstico y sale exquisita.

Receta
Ingredientes

  • 2 tazas de leche (entera o descremada, da igual).
  • 2 huevos.
  • 75 gr de manteca.
  • 1 cucharada de polvo para hornear.
  • 2 tazas de harina 0000.
  • Sal a gusto.
Paso a paso para hacer esta masa de pizza

  1. En una licuadora mezclar todos los ingredientes; siempre colocando primero los líquidos - leche y huevo- y luego los sólidos.
  2. Una vez que quede una mezcla homogénea, retirar y colocar en una pizzera grande apenas aceitada - podés usar en aerosol-.
  3. Hornear por 20 minutos a 180 grados. Es mejor si previamente prendiste el horno para que tomara calor.
  4. Retirar y colocar los toppings que más te gusten.
  5. ¡Listo¡. Tenés una pizza súper fácil en menos de 10 minutos y sin tener que dejar leudar, que es ideal para los fines de semana cuando queres comer algo rico pero no tenés ganas de cocinar. Esta es una opción apta para todo tipo de paladar y habilidades culinarias; así que no podes dejar de probarla.
