Masa de pizza sin leudar y en licuadora: lleva tan solo 10 minutos de preparación

La pizza casera es sin duda una de las comidas más ricas que existen. Hacerlas con alguien mientras toman algo, o como excusa de una reunión, es un plan que nunca falla y que con el correr de los años ha unido amistades.
Si no sabes qué comer en el almuerzo o la cena, podés hacer una pizza en casa con esta receta rica, fácil y sobre todo, rápida.
Aunque parezca raro, esto podes lograrlo sin ensuciarte las manos. ¿Cómo? Con nuestra mejor aliada en la cocina: la licuadora. Aunque parezca extraño, existe una receta de masa de pizza que se puede hacer 100% en este electrodoméstico y sale exquisita.