Ya no cocines arroz en olla: el método que evita que se pase o se pegue

El arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo, pero también uno de los que más errores genera al cocinar. Que quede pasado o pegado es algo común, especialmente cuando se hace en olla. Sin embargo, existe un método más simple, limpio y preciso que evita esos problemas.
Ccocinarlo en horno o microondas, una técnica probada por chefs y expertos en recetas prácticas y seguras.
El método que evita que el arroz se pegue
El exceso de agua y la temperatura inestable son las causas principales de que el arroz se pase. El método de horno o microondas mantiene el calor constante, logrando granos sueltos y cocción uniforme.
En el horno, el arroz se cocina con la cantidad exacta de líquido, sin necesidad de removerlo. En el microondas, el vapor interno hace el mismo trabajo que una olla, pero sin riesgo de quemarse ni pegarse.
En horno
-
Precalentar el horno a 180 °C.
-
En una fuente de vidrio o cerámica, colocar 1 taza de arroz y 2 tazas de agua caliente.
-
Agregar sal, aceite y, si se desea, una hoja de laurel.
-
Tapar con papel aluminio.
-
Hornear durante 25 minutos y dejar reposar 10 antes de servir.
Ambos métodos logran un arroz perfectamente cocido, con granos sueltos y textura pareja.
Cocina práctica con precisión
El uso de microondas o horno no solo evita que el arroz se pegue, sino que además reduce el consumo de gas y ahorra tiempo.
Este tipo de recetas demuestra que la tecnología en la cocina puede mejorar los resultados sin complicar el proceso.
Ideal para acompañar carnes, verduras o salteados, este método garantiza un arroz perfecto en cada intento.