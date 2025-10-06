6 de octubre de 2025 - 14:00

Ya no cocines arroz en olla: el método que evita que se pase o se pegue

Recetas modernas de cocina revelan trucos que garantizan un arroz perfecto, suelto y sin esfuerzo, sin usar olla tradicional.

Por Andrés Aguilera

Ccocinarlo en horno o microondas, una técnica probada por chefs y expertos en recetas prácticas y seguras.

El método que evita que el arroz se pegue

El exceso de agua y la temperatura inestable son las causas principales de que el arroz se pase. El método de horno o microondas mantiene el calor constante, logrando granos sueltos y cocción uniforme.

En el horno, el arroz se cocina con la cantidad exacta de líquido, sin necesidad de removerlo. En el microondas, el vapor interno hace el mismo trabajo que una olla, pero sin riesgo de quemarse ni pegarse.

Receta fácil: cómo hacerlo paso a paso

En microondas

  • Colocar 1 taza de arroz y 2 tazas de agua en un recipiente apto para microondas.

  • Agregar una pizca de sal y un chorrito de aceite o manteca.

  • Tapar con una tapa de silicona o plato apto para microondas.

  • Cocinar 10 minutos a potencia alta.

  • Dejar reposar 5 minutos sin destapar para que el vapor termine la cocción.

image

En horno

  • Precalentar el horno a 180 °C.

  • En una fuente de vidrio o cerámica, colocar 1 taza de arroz y 2 tazas de agua caliente.

  • Agregar sal, aceite y, si se desea, una hoja de laurel.

  • Tapar con papel aluminio.

  • Hornear durante 25 minutos y dejar reposar 10 antes de servir.

Ambos métodos logran un arroz perfectamente cocido, con granos sueltos y textura pareja.

image

Cocina práctica con precisión

El uso de microondas o horno no solo evita que el arroz se pegue, sino que además reduce el consumo de gas y ahorra tiempo.

Este tipo de recetas demuestra que la tecnología en la cocina puede mejorar los resultados sin complicar el proceso.

Ideal para acompañar carnes, verduras o salteados, este método garantiza un arroz perfecto en cada intento.

