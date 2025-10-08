En el idioma español cotidiano abundan las curiosidades lingüísticas, y una de las más llamativas es la existencia de palabras que no tienen forma plural, aunque muchas personas las usen como si la tuvieran. En la mayoría de los casos, se trata de sustantivos incontables, abstractos o colectivos , es decir, aquellos que designan conceptos que no pueden contarse.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour despidió a 1.000 empleados y ajustó su estructura

Aunque se escuche “los céspedes” dentro del castellano oral, la palabra césped no tiene plural. Designa una extensión de hierba, no unidades separadas. Lo correcto sería decir los campos de césped o las áreas con césped.

10 palabras en castellano que no tienen plural y que mucha gente dice sin saberlo (1)

Pese a que muchos digan “los caos”, la palabra caos se usa únicamente en singular. El término proviene del griego khaos y designa el desorden absoluto, algo que no admite multiplicidad.

Es un sustantivo incontable , al igual que hambre. Decir “las sedes” es un error común por confusión con “sede”. Solo se usa en singular en el lenguaje: tengo sed, no tengo sed.

Aunque algunas lenguas permiten su plural, en español calor se mantiene invariable. La forma los calores se usa solo en contextos coloquiales o figurativos (los calores del verano), pero no es gramaticalmente necesaria.

5. Felicidad

Se trata de un sustantivo abstracto, y los abstractos no suelen tener plural. Las felicidades puede usarse solo de modo irónico o expresivo, pero no como forma estándar.

6. Tos

La palabra tos tampoco tiene plural, aunque muchas personas digan “las toses” para referirse a varios episodios. Lo correcto es decir crisis de tos o ataques de tos.

7. Paz

Otro abstracto que no admite plural. La expresión “las paces” existe, pero tiene otro sentido: significa reconciliarse (hacer las paces), no varias “paz”.

8. Información

No se dice informaciones en el habla general, aunque existe en contextos técnicos. En la lengua común, información es incontable, como agua o arena.

9. Norte

En español, norte no tiene plural, ya que se trata de un punto cardinal. La forma los nortes solo se usa en sentido figurado o poético, como “los distintos nortes de su vida”.

10. Salud

Aunque solemos decir por tu salud o mucha salud, el término no tiene plural real. Las saludes puede aparecer en textos antiguos, pero hoy se considera incorrecto.