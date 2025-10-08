8 de octubre de 2025 - 12:05

10 palabras en castellano que no tienen plural y que mucha gente dice sin saberlo

Una lista de diez ejemplos de palabras reales y explicadas, que revelan cómo el uso común a veces contradice las normas del idioma español.

10 palabras en castellano que no tienen plural y que mucha gente dice sin saberlo (3)
Por Andrés Aguilera

En el idioma español cotidiano abundan las curiosidades lingüísticas, y una de las más llamativas es la existencia de palabras que no tienen forma plural, aunque muchas personas las usen como si la tuvieran. En la mayoría de los casos, se trata de sustantivos incontables, abstractos o colectivos, es decir, aquellos que designan conceptos que no pueden contarse.

Leé además

La compañía asegura que los ajustes forman parte de una transformación para fortalecer su sostenibilidad.

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour despidió a 1.000 empleados y ajustó su estructura

Por Redacción Economía
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez
10 palabras en castellano que no tienen plural y que mucha gente dice sin saberlo (1)

1. Césped

Aunque se escuche “los céspedes” dentro del castellano oral, la palabra césped no tiene plural. Designa una extensión de hierba, no unidades separadas. Lo correcto sería decir los campos de césped o las áreas con césped.

2. Caos

Pese a que muchos digan “los caos”, la palabra caos se usa únicamente en singular. El término proviene del griego khaos y designa el desorden absoluto, algo que no admite multiplicidad.

3. Sed

Es un sustantivo incontable, al igual que hambre. Decir “las sedes” es un error común por confusión con “sede”. Solo se usa en singular en el lenguaje: tengo sed, no tengo sed.

4. Calor

Aunque algunas lenguas permiten su plural, en español calor se mantiene invariable. La forma los calores se usa solo en contextos coloquiales o figurativos (los calores del verano), pero no es gramaticalmente necesaria.

5. Felicidad

Se trata de un sustantivo abstracto, y los abstractos no suelen tener plural. Las felicidades puede usarse solo de modo irónico o expresivo, pero no como forma estándar.

6. Tos

La palabra tos tampoco tiene plural, aunque muchas personas digan “las toses” para referirse a varios episodios. Lo correcto es decir crisis de tos o ataques de tos.

7. Paz

Otro abstracto que no admite plural. La expresión “las paces” existe, pero tiene otro sentido: significa reconciliarse (hacer las paces), no varias “paz”.

8. Información

No se dice informaciones en el habla general, aunque existe en contextos técnicos. En la lengua común, información es incontable, como agua o arena.

9. Norte

En español, norte no tiene plural, ya que se trata de un punto cardinal. La forma los nortes solo se usa en sentido figurado o poético, como “los distintos nortes de su vida”.

10. Salud

Aunque solemos decir por tu salud o mucha salud, el término no tiene plural real. Las saludes puede aparecer en textos antiguos, pero hoy se considera incorrecto.

10 palabras en castellano que no tienen plural y que mucha gente dice sin saberlo (2)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hay nuevas palabras en el Diccionario Cambridge, que tienen significados diferentes.

Qué significan " tradwife" y "Skibidi", las palabras que se suma al diccionario de Cambridge

Por Alejo Zanabria
La reproducción prohibida, de René Magritte. 

¿Por qué tantas preguntas?

Por Fernando G. Toledo
En jardinería, las plantas de neem embellecen el jardín y repelen insectos naturalmente.

El árbol que aleja insectos y decora el jardín sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Esta receta es ideal para aquellos días en los que el tiempo es acotado para cocinar.

Masa de pizza sin leudar y en licuadora: lleva tan solo 10 minutos de preparación

Por Alejo Zanabria