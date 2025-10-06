6 de octubre de 2025 - 12:39

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour despidió a 1.000 empleados y ajustó su estructura

Una importante marca despidió cerca de mil trabajadores en Chile mientras se perfila como candidato a quedarse con Carrefour en Argentina.

La compañía asegura que los ajustes forman parte de una transformación para fortalecer su sostenibilidad.

La compañía asegura que los ajustes forman parte de una transformación para fortalecer su sostenibilidad.

Foto:

Imagen ilustrativa / Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour en Argentina, Cencosud, enfrenta una fuerte controversia por una ola de despidos en Chile que afectó a cerca de mil trabajadores.

Leé además

Carrefour negocia con posibles compradores para mantener parte de su negocio en Argentina.

Carrefour, Burger King, Telefónica y más: las 16 empresas que se van de Argentina en la era Milei

Por Redacción Economía
Carrefour 

Carrefour se va de Argentina: la colosal estrategia de un candidato para quedarse con 700 sucursales

Por Redacción Economía

La compañía, que opera supermercados como Jumbo y Santa Isabel, la tienda París y la cadena de construcción Easy, ajustó su estructura interna en las últimas semanas, generando preocupación entre sindicatos y empleados.

Estos despidos se suman a un contexto de reorganización de la empresa, que busca optimizar su operación en un mercado cada vez más competitivo. Mientras se proyecta su posible adquisición de Carrefour, la medida refleja los desafíos de la firma para sostenerse y crecer en la región.

Denuncian despidos masivos en Cencosud en Chile

Según informó La Tercera, distintos sindicatos de trabajadores de la cadena de retail Cencosud denunciaron “una masiva ola de despidos realizada por la compañía en las últimas semanas, afectando a trabajadores y trabajadoras de Jumbo, Santa Isabel, Easy y París” en Chile.

Jumbo
Los cambios en Chile generan inquietud en Argentina, donde Cencosud busca expandirse y adquirir Carrefour.

Los cambios en Chile generan inquietud en Argentina, donde Cencosud busca expandirse y adquirir Carrefour.

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Cencosud aseguró que los sindicatos que la componen “estiman que se han despedido cerca de mil trabajadores, desde este lunes hasta hoy, y advirtieron que los despidos continúan”. La compañía no confirmó ni desmintió la cifra.

Se trata de una práctica inaceptable. Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible”, expresó la coordinadora.

La respuesta de Cencosud y el impacto en Argentina

Desde Cencosud emitieron un comunicado explicando que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía y adaptarnos a mercados dinámicos y en constante evolución”. Además, la empresa aseguró que “estamos continuamente incorporando nuevos talentos y capacitando a nuestros colaboradores”.

La conocida empresa Cencosud ofrece empleo presencial en Mendoza. Foto: Gentileza.
La conocida empresa Cencosud se despidió de una cadena de supermercados en Brasil y se enfoca en Argentina y Chile. Foto: Gentileza.

La conocida empresa Cencosud se despidió de una cadena de supermercados en Brasil y se enfoca en Argentina y Chile. Foto: Gentileza.

Según los estados financieros citados por La Tercera, al cierre del primer semestre de 2025 la dotación total de Cencosud alcanzó 119.977 empleados, frente a 121.524 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción de 1,3% del personal. La disminución abarcó todas las categorías: ejecutivos, profesionales, técnicos y personal operativo.

Aunque los despidos ocurrieron en Chile, la situación genera preocupación en Argentina, donde Cencosud es uno de los principales candidatos a adquirir Carrefour.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio aplica solo los viernes en sucursales físicas de Carrefour adheridas.

Nuevo reintegro en supermercados: $20.000 de ahorro en Carrefour pagando con este banco

Por Melisa Sbrocco
Mi Carrefour ofrece una cuenta remunerada con 43% anual, además de transferencias, pagos con QR y descuentos en servicios.

Antes de irse, Carrefour lanza billetera virtual y paga la tasa más alta por cuenta remunerada

Por Redacción Economía
La presidenta de la Cámara de San Carlos, Claudia Fragalá, junto al Intendente Alejandro Morillas.

Nacida de una necesidad concreta y de una visión compartida, la Cámara de Comercio de San Carlos celebró su 2do Aniversario

Por Gisel Guajardo
Más de ochenta compradores internacionales recorren bodegas y participan de seminarios en el Espacio Arizu.

Vine Expo 2025: Mendoza recibe compradores internacionales para impulsar la exportación de vino

Por Redacción Economía