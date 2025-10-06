Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour despidió a 1.000 empleados y ajustó su estructura

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour en Argentina , Cencosud , enfrenta una fuerte controversia por una ola de despidos en Chile que afectó a cerca de mil trabajadores.

Carrefour se va de Argentina: la colosal estrategia de un candidato para quedarse con 700 sucursales

Carrefour, Burger King, Telefónica y más: las 16 empresas que se van de Argentina en la era Milei

La compañía, que opera supermercados como Jumbo y Santa Isabe l, la tienda París y la cadena de construcción Easy , ajustó su estructura interna en las últimas semanas, generando preocupación entre sindicatos y empleados.

Estos despidos se suman a un contexto de reorganización de la empresa, que busca optimizar su operación en un mercado cada vez más competitivo. Mientras se proyecta su posible adquisición de Carrefour , la medida refleja los desafíos de la firma para sostenerse y crecer en la región.

Según informó La Tercera, distintos sindicatos de trabajadores de la cadena de retail Cencosud denunciaron “una masiva ola de despidos realizada por la compañía en las últimas semanas, afectando a trabajadores y trabajadoras de Jumbo, Santa Isabel, Easy y París” en Chile .

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Cencosud aseguró que los sindicatos que la componen “ estiman que se han despedido cerca de mil trabajadores, desde este lunes hasta hoy, y advirtieron que los despidos continúan ”. La compañía no confirmó ni desmintió la cifra.

“Se trata de una práctica inaceptable. Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible”, expresó la coordinadora.

La respuesta de Cencosud y el impacto en Argentina

Desde Cencosud emitieron un comunicado explicando que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía y adaptarnos a mercados dinámicos y en constante evolución”. Además, la empresa aseguró que “estamos continuamente incorporando nuevos talentos y capacitando a nuestros colaboradores”.

La conocida empresa Cencosud ofrece empleo presencial en Mendoza. Foto: Gentileza. La conocida empresa Cencosud se despidió de una cadena de supermercados en Brasil y se enfoca en Argentina y Chile. Foto: Gentileza.

Según los estados financieros citados por La Tercera, al cierre del primer semestre de 2025 la dotación total de Cencosud alcanzó 119.977 empleados, frente a 121.524 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción de 1,3% del personal. La disminución abarcó todas las categorías: ejecutivos, profesionales, técnicos y personal operativo.

Aunque los despidos ocurrieron en Chile, la situación genera preocupación en Argentina, donde Cencosud es uno de los principales candidatos a adquirir Carrefour.