6 de octubre de 2025 - 13:17

ARCA anuncia el monotributo promovido: qué es y quiénes pueden acceder

El monotributo promovido permite a trabajadores independientes regularizar su situación ante ARCA con aportes reducidos y beneficios previsionales.

El régimen está pensado para quienes no tienen empleados ni local comercial y buscan formalizar su actividad.

El régimen está pensado para quienes no tienen empleados ni local comercial y buscan formalizar su actividad.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El monotributo promovido es un régimen destinado a trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal con beneficios fiscales y previsionales. Vigente en octubre de 2025, permite regularizar la situación ante ARCA y simplifica el inicio de actividades independientes sin establecimiento fijo ni empleados.

Leé además

El nuevo sistema de ARCA fue presentado en Mendoza ayer en la casa de Gobierno. Gentileza Gobierno de Mendoza. 

Dos empresas de Mendoza estrenarán el nuevo sistema de exportación monitoreada de ARCA

Por Redacción Economía
Ruta 40 Doble vía Mendoza - San Juan. | Foto: Prensa Presidencia

El Gobierno de Milei confirma la reactivación de un tramo de la obra de la Ruta 40 en Mendoza

Por Redacción Política

Este régimen ofrece una cuota reducida de aportes durante los primeros 36 meses y exime del pago del componente impositivo. Es una opción estratégica para quienes desean formalizar su trabajo y acceder a los beneficios de la seguridad social desde el primer día.

Qué es el monotributo promovido y quiénes pueden adherirse

Según explican desde ARCA, el monotributo promovido es un “régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo”.

ARCA
Durante los primeros 36 meses, los aportes son m&iacute;nimos y eximen del componente impositivo.

Durante los primeros 36 meses, los aportes son mínimos y eximen del componente impositivo.

La principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida, equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales durante los primeros 36 meses, aumentando luego al 2,5%.

Requisitos para adherirse al monotributo promovido:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.

  • Que la actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.

  • No superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni el límite de facturación por operación ($127.189,40).

  • No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.

  • En caso de ser graduado universitario:

    • No haber pasado más de 2 años desde la expedición del título.

    • Haber estudiado sin pagar matrículas ni cuotas.

Cómo tramitar el monotributo promovido paso a paso

El trámite ante ARCA es 100% online y gratuito. Los especialistas detallan: “Para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior”.

Los pasos son:

  1. Ingresar a ARCA: Entrar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal para verificar datos personales y de contacto.

  2. Agregar el servicio “Monotributo”: Dentro de “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, seleccionar “Agregar servicio” y sumar el módulo “Monotributo”.

  3. Seleccionar “Trabajador promovido”: Acceder al portal de Monotributo, hacer clic en “Darse de alta” y elegir la opción correspondiente.

  4. Completar actividad y aportes: Indicar fecha de inicio de actividades, describir la tarea principal, declarar ingresos mensuales y domicilio fiscal. También se puede asociar una obra social.

  5. Confirmar la inscripción: Revisar toda la información y confirmar el alta; el sistema generará una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.

Este procedimiento permite que los trabajadores independientes puedan formalizar su actividad de manera sencilla, acceder a beneficios previsionales y cumplir con las obligaciones fiscales sin complicaciones. ARCA busca así fomentar la inclusión social y garantizar que quienes inician una actividad tengan las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier contribuyente formalizado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Variante Palmira: habilitan parcialmente dos rulos de ingreso en la intersección de Ruta 7 y Ruta 40

Siete años después, habilitan la Variante Palmira con la presencia de funcionarios de Milei

Por Jorge Yori
ARCA publicó por error datos de cuentas de argentinos en EE. UU.

ARCA publicó por "error" información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

Por Redacción Economía
La recaudación de Recursos Tributarios de septiembre cerró en $15.444.976 millones, según ARCA.

La recaudación cayó casi 10% en términos reales por el impacto de la quita temporal de retenciones

Por Redacción Economía
Denuncian abandono de mantenimiento en ARCA.

Denuncian abandono de mantenimiento en la sede central de ARCA: cucarachas y hasta un alacrán

Por Redacción Política