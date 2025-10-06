ARCA anuncia el monotributo promovido: qué es y quiénes pueden acceder

El monotributo promovido permite a trabajadores independientes regularizar su situación ante ARCA con aportes reducidos y beneficios previsionales.

El régimen está pensado para quienes no tienen empleados ni local comercial y buscan formalizar su actividad.

El monotributo promovido es un régimen destinado a trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal con beneficios fiscales y previsionales. Vigente en octubre de 2025, permite regularizar la situación ante ARCA y simplifica el inicio de actividades independientes sin establecimiento fijo ni empleados.

Este régimen ofrece una cuota reducida de aportes durante los primeros 36 meses y exime del pago del componente impositivo. Es una opción estratégica para quienes desean formalizar su trabajo y acceder a los beneficios de la seguridad social desde el primer día.

Qué es el monotributo promovido y quiénes pueden adherirse Según explican desde ARCA, el monotributo promovido es un “régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo”.

ARCA Durante los primeros 36 meses, los aportes son mínimos y eximen del componente impositivo. La principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida, equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales durante los primeros 36 meses, aumentando luego al 2,5%.

Requisitos para adherirse al monotributo promovido: