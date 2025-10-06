ARCA anuncia el monotributo promovido: qué es y quiénes pueden acceder

El monotributo promovido es un régimen destinado a trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal con beneficios fiscales y previsionales. Vigente en octubre de 2025, permite regularizar la situación ante ARCA y simplifica el inicio de actividades independientes sin establecimiento fijo ni empleados.
Este régimen ofrece una cuota reducida de aportes durante los primeros 36 meses y exime del pago del componente impositivo. Es una opción estratégica para quienes desean formalizar su trabajo y acceder a los beneficios de la seguridad social desde el primer día.
Qué es el monotributo promovido y quiénes pueden adherirse
Según explican desde ARCA, el monotributo promovido es un “régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo”.
ARCA
Durante los primeros 36 meses, los aportes son mínimos y eximen del componente impositivo.
La principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios con una cuota reducida, equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales durante los primeros 36 meses, aumentando luego al 2,5%.
Requisitos para adherirse al monotributo promovido:
-
Ser mayor de 18 años.
-
Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.
-
Que la actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.
-
No superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni el límite de facturación por operación ($127.189,40).
-
No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.
-
En caso de ser graduado universitario:
Cómo tramitar el monotributo promovido paso a paso
El trámite ante ARCA es 100% online y gratuito. Los especialistas detallan: “Para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior”.
Los pasos son:
-
Ingresar a ARCA: Entrar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal para verificar datos personales y de contacto.
-
Agregar el servicio “Monotributo”: Dentro de “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, seleccionar “Agregar servicio” y sumar el módulo “Monotributo”.
-
Seleccionar “Trabajador promovido”: Acceder al portal de Monotributo, hacer clic en “Darse de alta” y elegir la opción correspondiente.
-
Completar actividad y aportes: Indicar fecha de inicio de actividades, describir la tarea principal, declarar ingresos mensuales y domicilio fiscal. También se puede asociar una obra social.
-
Confirmar la inscripción: Revisar toda la información y confirmar el alta; el sistema generará una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.
Este procedimiento permite que los trabajadores independientes puedan formalizar su actividad de manera sencilla, acceder a beneficios previsionales y cumplir con las obligaciones fiscales sin complicaciones. ARCA busca así fomentar la inclusión social y garantizar que quienes inician una actividad tengan las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier contribuyente formalizado.