El pizzero mendocino que ganó como "el mejor de Sudamérica": su irresistible receta y dónde probarla

Durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre , se celebró en La Rural la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli de Buenos Aires , en el marco de la Feria Internacional de Turismo.

La competencia reunió a más de 120 pizzeros de toda Sudamérica y consagró como ganador a Andrés "Chizo" González , de San Rafael , Mendoza. El mendocino, que había debutado en 2023 con un tercer puesto y volvió en 2024 para meterse en el top cinco, alcanzó en esta edición e l título máximo: es el mejor pizzero de Sudamérica.

El premio lo llevará a Italia para perfeccionarse junto a los grandes maestros de la pizza, un sueño que compartió con su familia y su socio de D’Oliva Pizzas , su emprendimiento en San Rafael.

En diálogo con La Nación, el mendocino "Chizo" González reveló que no existe una fórmula mágica detrás de su galardon: “No siento que exista una receta exitosa, más bien cuidado y dedicación del producto principal que es la masa, como así también de la cubierta de la pizza” .

En la competencia, el pizzero mendocino se lució con su interpretación de la Pizza Margherita STG , categoría que valora la fidelidad a la tradición napolitana.

Además, sus propuestas en Margherita Contemporánea y Romana in Teglia terminaron de consolidar el puntaje que lo colocó en lo más alto del podio general.

Para el jurado, su producto resultó “distinto, innovador y con gran potencial”, según relató el propio González a La Nación.

De San Rafael a Italia, un camino con sabor a esfuerzo

El triunfo de González también es una confirmación del trabajo que viene realizando desde 2021 con D’Oliva Pizzas, un local que nació de manera autodidacta y que luego se fortaleció con capacitaciones en la Scuola Pizzaioli.

“Al probarlas, nos dijeron que era un producto distinto, innovador y con gran potencial. Ese reconocimiento cercano nos motivó a dar el siguiente paso: llevarlo al público y compartir la misma satisfacción que sentimos al disfrutar de una buena pizza”, recordó en diálogo con La Nación.

Campeonato de pizzas (1) El premio incluye un viaje a Italia para formarse en la cuna de la tradición pizzaiola.

Al recibir el premio, González remarcó la importancia del esfuerzo sostenido en estos años. “En esta quinta edición me tocó ser el ganador, y la alegría es enorme. Viajé desde San Rafael, Mendoza, con mi familia y con mi socio de la pizzería. Es el tercer año consecutivo que venimos con este objetivo, y finalmente se nos dio, así que estamos más que felices. ¡Nos vamos a Italia!”, expresó en declaraciones difundidas por el Campionato Scuola Pizzaioli.

Por su parte, el fundador del certamen, Juan Pablo Padrevita, destacó la esencia del campeonato y la manera en que logró crecer con cada edición.

“El Campionato Scuola Pizzaioli creció gracias a la pasión de cada uno de los participantes. El campeonato no es solo una competencia, es una comunidad, es una familia que transmite la cultura de la pizza italiana y defiende la calidad de los ingredientes”, sostuvo en el marco del evento, según informó la organización.

En la misma línea, el cónsul general de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, subrayó la dimensión cultural de la competencia y el vínculo que genera con la identidad italiana.

“Agradezco sinceramente a las miles de personas del público que se acercaron y a los pizzeros participantes que dieron vida a esta auténtica celebración de la identidad italiana a través de un ícono de nuestro arte culinario en el mundo: la pizza”, afirmó durante la ceremonia, de acuerdo con lo señalado por el comunicado oficial.