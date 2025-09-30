Burger King se va de Argentina tras 36 años: sus razones y los candidatos para quedarse con 116 locales

Burger King anunció su salida de la Argentina después de 36 años de presencia en el país. La marca, que abrió su primer local en 1989 en el barrio de Belgrano, cuenta actualmente con 116 puntos de venta, entre ellos dos en Mendoza.

Pese a ocupar el tercer lugar en el mercado de comida rápida, detrás de McDonald’s y Mostaza , la operación local será puesta en venta por el grupo mexicano Alsea.

La decisión no implica que Alsea abandone el país, ya que seguirá administrando Starbucks con 133 sucursales . Sin embargo, la retirada de Burger King forma parte de una estrategia de desinversión regional que también incluye a Chile y México, donde la compañía sumaba 261 locales más bajo esa marca.

Según publicó La Nación, la decisión de desprenderse de Burger King en la Argentina responde a una desinversión regional más amplia. El grupo mexicano había adoptado la misma estrategia en diciembre de 2024 en España , donde vendió 54 tiendas de la cadena al fondo inglés Cinven para concentrarse en Starbucks y Domino’s.

Starbucks anunció el cierre de más de 150 sucursales en Estados Unidos y Canadá y la eliminación de 900 puestos de trabajo.

En declaraciones difundidas al momento de aquella operación, Armando Torrado, presidente del Consejo de Administración de Alsea, afirmó: “La transacción está alineada con la estrategia de simplificar el portafolio de marcas con el objetivo de crecer buscando eficiencias para incrementar la rentabilidad de la empresa”. La misma lógica se repite ahora en Sudamérica.

Consultada por Clarín sobre la situación en la Argentina, la compañía respondió que “no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado” y subrayó que “toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de los canales institucionales”. De este modo, Alsea evitó dar precisiones sobre tiempos o condiciones de la operación, aunque dejó claro que el foco estará en fortalecer Starbucks en la región.

El negocio de Burger King en la Argentina

La cadena de hamburguesas llegó al país en 1989, cuando inauguró su primer local en la esquina de Cabildo y Olazábal, en Belgrano. Desde entonces, creció hasta alcanzar 116 restaurantes en 11 distritos, aunque en los últimos años atravesó un proceso de reestructuración que incluyó cierres emblemáticos, como el de Corrientes y Florida en 2019.

Burger King Burger King. redes

Hasta 2018, Burger King ocupaba el segundo lugar del mercado local detrás de McDonald’s. Sin embargo, Mostaza logró desplazarla a la tercera posición, un puesto que conserva hasta hoy. Las dificultades para mantener el ritmo de expansión contrastaron con el buen desempeño de Starbucks, que se consolidó en el país con un crecimiento sostenido.

La pandemia agravó la situación, obligó a la cadena a reconfigurar su red de locales y a impulsar formatos alternativos de atención. A pesar de esos esfuerzos, los indicadores de venta no lograron repuntar al nivel esperado por Alsea, lo que terminó por reforzar la decisión de desprenderse de la marca en la región.

Los candidatos para quedarse con la operación local

El banco BBVA, a cargo del mandato de venta, ya sondea posibles compradores en el sector gastronómico. Entre los candidatos que menciona Clarín aparece Inverlat, fondo con experiencia en la industria, dueño de Wendy’s, KFC, Havanna y Fenoglio. Si bien no está confirmado su interés, el grupo cuenta con antecedentes en este segmento del mercado.

Otro nombre que suena es Desarrolladora Gastronómica, holding que controla Kentucky, Sbarro, Chicken Chill y Puni. La empresa se expandió en los últimos años en el negocio de la pizza y el pollo frito, y ahora podría sumar una de las marcas más reconocidas a nivel global.

También figura Int Food Services, un grupo ecuatoriano que maneja KFC en otros países de la región. Su posible ingreso marcaría un nuevo capítulo en la competencia del mercado argentino, actualmente dominado por McDonald’s y Mostaza.