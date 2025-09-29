29 de septiembre de 2025 - 20:56

¿Burger King a la venta en Argentina? La multinacional que posee la marca estaría buscando comprador

La medida se replicaría en Chile y México. Hace un año, la cadena "pasó de manos" en España. La fuerte competencia sería una de las razones de la venta.

Burger King.

Burger King.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El grupo mexicano Alsea, uno de los gigantes latinoamericanos de la gastronomía, decidió poner en venta la operación local de Burger King en Argentina. La multinacional cuenta con 116 locales de la marca en el país.

Leé además

El Indec informó que subió un 19% la venta de electrodomésticos

La variedad y precios en Chile complica las ventas de electrodomésticos

Por Sandra Conte
Carrefour Argentina compró 16 tiendas de Super A en Mendoza.

En plena etapa de venta, Carrefour no para de abrir sucursales en Cuyo

Por Redacción Economía

Su competidores directos en el negocio de las hamburguesas son McDonald’s y Mostaza, pero otros factores dentro del rubro complican el panorama.

Buscan comprador para Burger King en la Argentina

La operación de venta forma parte de una desinversión a nivel regional de Alsea, que también incluye los negocios que tiene Burger King en Chile y México (los tres países en los que tiene la licencia de la marca). A nivel global, Alsea ya había avanzado en esta dirección con la venta de su operación de Burger King en España, que fue adquirida por el fondo inglés Cinven hace un año.

Burger King realizó una polémica publicación en las redes sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Burger King. (archivo)

Burger King. (archivo)

Según trascendió, el banco BBVA tendría el mandato de sondear potenciales candidatos entre fondos de inversión, grupos locales del rubro alimenticio y operadores internacionales de fast food. En la Argentina, la búsqueda no significa la salida de Alsea del mercado local, ya que el grupo mexicano continuará operando el negocio de Starbucks.

Ante la consulta de La Nación, en Alsea se limitaron a responder: “La compañía no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales”.

Competencia en el mercado de las hamburguesas

Burger King fue fundada en 1954 y se posiciona como la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo. Cuenta con más de 17.000 locales, repartidos en más de 100 países.

En Argentina, la cadena arribó en 1989. En 2017 alcanzó el hito de contar con 100 locales en el país y en la actualidad cuenta con 118 locales, distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco.

Burger King
Burger King.

Burger King.

Sin embargo, el negocio del fast food en la Argentina no escapó a los problemas que atraviesa el consumo en general, con un estancamiento en las ventas y problemas de rentabilidad. En el caso puntual del rubro hamburguesas además se suma que la competencia creció fuertemente en los últimos años de la aparición de las propuestas de hamburgueserías artesanales y la expansión de nuevos rivales, como el pollo frito.

Ante ese escenario, Burger King pelea actualmente el segundo lugar del mercado, detrás de McDonald’s, el líder histórico, y mano a mano con Mostaza. Esta última cadena argentina logró consolidarse como alternativa local con una estrategia de precios competitivos, fuerte expansión en shoppings y presencia en rutas y ciudades del interior.

Siguiendo el reporte del citado medio, entre los potenciales candidatos figuran grupos gastronómicos locales, como DGSA (los dueños de las pizzerías Kentucky) que ya opera en el negocio de fast food con marcas como Sbarro y Chicken Chill, y el fondo Inverlat, que ya incursionó en el rubro con las licencias de Wendy’s y KFC.

Además, la lista de potenciales compradores también incluye al grupo ecuatoriano Int Food, que desembarcó en el negocio en 2018, precisamente la compra de las operaciones de Wendy’s y KFC.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Balanza de pagos en déficit: Argentina cerró el segundo trimestre con US$ 3.016 millones en rojo

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 29 de septiembre

Así fue la reacción del dólar hoy tras la restricción del Banco Central: a cuánto cerró la cotización

Por Redacción Economía
General Alvear cuenta con un corral privado, donde son llevados los animales incautados por la Dirección de Ganadería

Ganadería: se habilitó un corral para resolver un problema histórico en General Alvear

Por Sandra Conte
con el turismo en baja y sin regulacion, los alquileres temporales ahogan mas a los hoteles

Con el turismo en baja y sin regulación, los alquileres temporales ahogan más a los hoteles

Por Diana Chiani