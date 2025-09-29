Así fue la reacción del dólar hoy tras la restricción del Banco Central: a cuánto cerró la cotización

El dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $30 respecto del cierre del viernes.

Con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, la moneda estadounidense registró una suba del 2,2% y comenzó la semana en alza.

El objetivo de la medida, publicada por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8336, es limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.405.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta , con una baja de 1,8% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.360, un incremento del 2,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.480,22 para el techo y $945,27 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,4% hasta 1.454,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,3% hasta los $ 1.495,04.

De esta manera, la brecha entre el minorista con respecto al MEP y CCL es de 5,1% y 7,9%, respectivamente.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$41.238 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Venta: $1.794 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.410

Venta: $1.430

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.454,32 (+$ 27,66)

: $ 1.454,32 (+$ 27,66) Venta: $ 1.454,96 (+$ 22,06)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.