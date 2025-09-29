29 de septiembre de 2025 - 21:55

Balanza de pagos en déficit: Argentina cerró el segundo trimestre con US$ 3.016 millones en rojo

En el mismo periodo durante el 2024 se registró un superávit de casi el mismo monto, lo que incrementa el resultado negativo. El aporte de comercio de bienes y las transferencias secundarias no lograron compensar.

Banco Central de la República Argentina (BCRA)&nbsp;

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La economía argentina cerró el segundo trimestre del año con un fuerte retroceso en su balanza de pagos. Según datos oficiales, el resultado fue un déficit de US$ 3.016 millones, lo que representa un giro respecto al mismo período de 2024, cuando se había alcanzado un superávit de US$ 3.732 millones.

Leé además

Burger King.

¿Burger King a la venta en Argentina? La multinacional que posee la marca estaría buscando comprador

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 29 de septiembre

Así fue la reacción del dólar hoy tras la restricción del Banco Central: a cuánto cerró la cotización

Por Redacción Economía

El informe del Indec señaló que el rojo estuvo marcado principalmente por la salida de divisas en el ingreso primario y en la balanza de servicios. Aunque el comercio de bienes y las transferencias secundarias aportaron cifras positivas, no lograron compensar el resultado negativo general.

El rojo se explica por la renta de inversiones y el déficit en servicios

Los saldos negativos en el ingreso primario por US$ 4.080 millones y en la balanza de servicios por US$ 2.483 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por US$ 2.668 millones y en el ingreso secundario por US$ 879 millones.

El déficit en la cuenta ingreso primario fue estimado en US$ 4.080 millones, lo que representó una diferencia interanual negativa de US$ 1.039 millones, respecto al registrado en el mismo período del año anterior.

Ello fue impulsado, principalmente, por el saldo negativo estimado para la renta de la inversión, de US$ 4.055 millones, mientras que en el mismo trimestre del año anterior había registrado un déficit de US$ 3.017 millones.

El superávit de la cuenta ingreso secundario se estimó en US$ 879 millones, es decir, US$ 80 millones superior al registrado en el mismo trimestre de 2024. Finalmente, el saldo de la cuenta de capital ascendió a US$ 162 millones.

Como consecuencia, en el segundo trimestre de 2025 el endeudamiento neto de la economía argentina se elevó a US$ 2.854 millones, en contraposición con el préstamo neto registrado en igual trimestre de 2024 de US$ 3.787 millones.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual, al 30 de junio de 2025, se estimó en US$ 305.043 millones, US$ 23.783 millones superior respecto del trimestre anterior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

General Alvear cuenta con un corral privado, donde son llevados los animales incautados por la Dirección de Ganadería

Ganadería: se habilitó un corral para resolver un problema histórico en General Alvear

Por Sandra Conte
con el turismo en baja y sin regulacion, los alquileres temporales ahogan mas a los hoteles

Con el turismo en baja y sin regulación, los alquileres temporales ahogan más a los hoteles

Por Diana Chiani
El acuerdo paritario de FAECyS garantiza aumentos escalonados y un refuerzo mensual para todos los empleados de supermercados.

Paritarias octubre 2025: cómo quedan los sueldos de empleados de supermercados

Por Redacción Economía
Este 6 de octubre se realizará una nueva edición de la Expo Negocios y Franquicias, en la Nave Cultural

Djs para combinar música, networking y negocios en la expo franquicias

Por Redacción Economía