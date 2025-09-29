Balanza de pagos en déficit: Argentina cerró el segundo trimestre con US$ 3.016 millones en rojo

La economía argentina cerró el segundo trimestre del año con un fuerte retroceso en su balanza de pagos. Según datos oficiales, el resultado fue un déficit de US$ 3.016 millones , lo que representa un giro respecto al mismo período de 2024, cuando se había alcanzado un superávit de US$ 3.732 millones.

El informe del Indec señaló que el rojo estuvo marcado principalmente por la salida de divisas en el ingreso primario y en la balanza de servicios. Aunque el comercio de bienes y las transferencias secundarias aportaron cifras positivas, no lograron compensar el resultado negativo general.

Los saldos negativos en el ingreso primario por US$ 4.080 millones y en la balanza de servicios por US$ 2.483 millones , los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por US$ 2.668 millones y en el ingreso secundario por US$ 879 millones.

El déficit en la cuenta ingreso primario fue estimado en US$ 4.080 millones, lo que representó una diferencia interanual negativa de US$ 1.039 millones, respecto al registrado en el mismo período del año anterior.

Ello fue impulsado, principalmente, por el saldo negativo estimado para la renta de la inversión , de US$ 4.055 millones, mientras que en el mismo trimestre del año anterior había registrado un déficit de US$ 3.017 millones.

El superávit de la cuenta ingreso secundario se estimó en US$ 879 millones, es decir, US$ 80 millones superior al registrado en el mismo trimestre de 2024. Finalmente, el saldo de la cuenta de capital ascendió a US$ 162 millones.

Como consecuencia, en el segundo trimestre de 2025 el endeudamiento neto de la economía argentina se elevó a US$ 2.854 millones, en contraposición con el préstamo neto registrado en igual trimestre de 2024 de US$ 3.787 millones.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual, al 30 de junio de 2025, se estimó en US$ 305.043 millones, US$ 23.783 millones superior respecto del trimestre anterior.