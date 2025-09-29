Ganadería: se habilitó un corral para resolver un problema histórico en General Alvear

Aunque General Alvear y San Rafael van “cabeza a cabeza” con la cantidad de animales que se producen en cada territorio, cuando un caballo, una vaca o una cabra se escapaban del corral, se detectaba alguna irregularidad o había un conflicto legal en Alvear, eran llevados al corral estatal en San Rafael.

Esto, porque el departamento donde cada año se celebra la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas no contaba con un espacio donde el ganado pudiera quedar “alojado” mientras se encontraba al dueño o se regularizaba la situación. Por eso, era llevado a una estancia en San Rafael, lo que obligaba a los ganaderos a recorrer casi 200 kilómetros para rescatar los animales.

Sin embargo, el trabajo conjunto entre el sector público y privado favoreció que un empresario ganadero de General Alvear construyera corrales en el departamento. El espacio comenzó a funcionar hace un par de semanas y, si bien la Dirección de Ganadería sigue estando al frente del procedimiento o proceso legal, el particular se encarga de ir a buscar al animal y tenerlo alojado hasta que el propietario pueda retirarlo.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , comentó que se trata de un reclamo de hace años por parte del sector productivo, porque el corral del Estado está en San Rafael y los animales que se perdían o se incautaban por alguna razón en General Alvear eran llevados a ese sitio, lo que obligaba a los productores alvearenses a recorrer varios kilómetros para recuperarlos.

Destacó que lo novedoso en este caso es que el corral es privado. Esto implica que un empresario hizo la inversión de los corrales, las tranqueras, el alimento, y cobra por día de estadía. “Antes, el costo era del Estado”, resaltó y sumó que los animales están bien cuidados porque la infraestructura está bien hecha, con doble alambrado.

Explicó que a veces sucede que el animal tiene la caravana en la oreja, pero no la marca, y debe ser incautado. Pero añadió que no siempre se trata de este tipo de situaciones, sino que también sucede que se rompe un alambrado y se escapan vacas o caballos.

Si bien la Dirección de Ganadería, que depende del ministerio, mantiene el poder de policía y es la que controla, es un privado quien los cuida durante el tiempo que toma la resolución. Vargas Arizu agregó que, si transcurre un mes sin que aparezca el dueño o se resuelva el conflicto, va a remate, como establece el reglamento que se creó para este emprendimiento.

Captura de pantalla 2025-09-29 150209

Inversión privada

Santiago Stella es productor ganadero y también se dedica al traslado de animales. Cuenta que tanto desde la Municipalidad de General Alvear como desde el Concejo Deliberante del departamento le informaron de esta problemática: que hacía falta un corral en el departamento.

Decidió armar nuevos corrales, dedicar uno de los camiones que tiene para el transporte de hacienda y tramitar los registros necesarios para cumplir los requerimientos para poder prestar el servicio.

Subrayó que se trató de una inversión 100% privada y que no percibe ningún monto mensual ni del municipio ni del Gobierno provincial, sino que les cobra a los ganaderos por la estadía y el acarreo de los animales desde el lugar donde los encuentran -generalmente la Policía Rural- hasta el corral.

Stella indicó que, cuando el propietario completa el trámite en la Dirección de Ganadería, le notifican a él y el dueño del animal debe presentarse con todos los papeles a retirar el animal.

En la propiedad, ubicada en la zona de El Juncalito, a un kilómetro de la ruta 143 norte, detrás del barrio Agrario, hay un gran corral dividido en cuatro. Los espacios de mayor tamaño están destinados a caballos y vacas, y los más pequeños y cerrados permiten alojar ovejas, cabras o cerdos.

Corral General Alvear 3

Reducción de costos para el sector ganadero

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Ramiro Labay, expresó que están muy conformes, porque cuando los animales son intervenidos -porque los han robado o, incluso, cuando se le escapan a un productor- por la Policía Rural, eran llevados al corral del Estado, en Colonia Helena (San Rafael).

Detalló que esto se hace por una cuestión de seguridad y porque en General Alvear no existían instalaciones de este tipo. Esto hacía que el ganadero alvearense tuviera que viajar unos 160 a 170 kilómetros hasta San Rafael a hacer los trámites y pagar flete para recuperar al animal.

“Era todo un trastorno”, indicó. Es que, a veces, sucede que en una jaula con animales a uno le falta una caravana o una marca, lo que no necesariamente quiere decir que son animales robados. Pero, por esta irregularidad, y ante la duda, los animales son secuestrados por el Estado y enviados al corral público.

“Desde la cámara veníamos planteando que un departamento agropecuario y una zona ganadera tan importante necesitábamos tener ese corral”, manifestó. Y precisó que, finalmente, se logró gracias al trabajo conjunto del sector público (la Dirección de Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción) y el sector privado, porque una familia hizo una inversión importante para preparar el espacio.

Labay resaltó que tener el corral en General Alvear les ahorra costos y tiempo a los productores y también facilita la labor de la Dirección Provincial de Ganadería, la Policía Rural o la Justicia, en el caso de que haya alguna intervención judicial.

También, que está en un terreno privado y el privado hizo toda la inversión y presta el servicio para el Estado, pero les cobra a los productores por los días de hospedaje y por el traslado desde el sitio donde aparece el animal hasta las instalaciones.

Secuestraron 27 vacas y 11 caballos “flojos de papeles” que eran arriados en Malargüe

Región ganadera

En cuanto a la importancia de contar con este espacio en General Alvear, Labay señaló que hay momentos en los que, como la zona del secano concentra la cría, hay un número mayor de cabezas en este departamento. Pero, otras veces, como en San Rafael hay más encierres de corral y feed lots, los números se revierten.

“Estamos muy parecidos (en cuanto a las cifras) y, como decimos, siempre pensamos la ganadería como una región y lo que queremos es que San Rafael tenga muchos más animales, que Alvear tenga muchos más animales y así en todos los departamentos ganaderos. Falta mucha hacienda en Mendoza, así que bienvenido sea esa sana competencia”, lanzó.

Pero añadió que General Alvear ha sido por excelencia el departamento más ganadero y que “era un despropósito que acá no tuviéramos ese servicio”. Por eso, celebró que ya esté operativo y que esto haya sido posible porque el Estado gestionó y un privado decidió realizar la inversión.