El almuerzo en el INTA dejó un mensaje claro: "Hay que tender puentes"

En un contexto marcado por las dificultades de la producción primaria, afectada por la merma de la cosecha y el bajo precio de la uva, en la Estación Experimental del INTA, en Luján de Cuyo, por un momento todo quedó relegado para celebrar el trabajo y la esperanza. “Mientras haya sarmientos, tenemos vida”, sostuvo Hilda Wilhelm.

Desayuno de Coviar: el PJ criticó la "tibieza" del presidente saliente y el kirchnerismo planteó un "pacto productivo"

En la reunión de pequeños productores y viñateros, organizada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la manifestación espontánea se impuso al rigor del protocolo: cuatro mujeres —a paso lento— fueron las encargadas de portar la imagen de la Virgen de la Carrodilla hasta un pequeño altar a los pies del escenario, seguidas por dos soldados del Regimiento Gregorio Las Heras (RIM 11), ataviados con sus uniformes históricos, y recibida por algunos pañuelos.

El evento, que mezcló productores, intendentes, funcionarios y dirigentes del sector vitivinícola, fue un mensaje en sí mismo: allí sus actores coincidieron en la necesidad de trabajar de manera coordinada desde los municipios, “tender puentes” y articular con el sector privado para sostener una actividad de profunda raigambre. De sorpresa, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó hasta la arboleda vistiendo jeans y una camisa.

“En el Senado de la Nación trabajamos para ustedes, para que Argentina tenga empleo y producción, para que las familias de las economías regionales puedan subsistir y continuar con las costumbres que han tenido y que han heredado de sus padres y de sus abuelos”, señaló la vicepresidenta.

“Este año tratamos en el Senado una reforma impositiva que permita que los productores puedan tener el apoyo del Estado, que les quite presión fiscal y les facilite el acceso al crédito. El financiamiento es clave para incorporar más tecnología y poder ser más competitivos”, cerró Villarruel momentos antes de un brindis con los presentes y de una emotiva despedida de la advocación religiosa.

Un llamado a la unidad

Momentos antes de la llegada de la autoridad nacional, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, convocó al escenario a sus pares de otros departamentos: el de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, para mostrar un gesto de unidad política. El encuentro no solo sirvió como punto de reunión, sino también como tribuna para expresar preocupaciones y enviar un mensaje de unidad frente a la crisis que atraviesa el sector.

“En épocas tan difíciles como la que estamos viviendo, con un escenario tan adverso, la sociedad nos está reclamando que trabajemos en equipo y en conjunto”, expresó el jefe comunal ante los productores. Stevanato destacó la necesidad de bajar el nivel de confrontación y priorizar el diálogo. “Llegó la época de escuchar más a nuestros vecinos”, señaló.

Suarez coincidió con el planteo del intendente maipucino sobre la necesidad de construir consensos para impulsar el desarrollo del sector. “Los anhelos pasan por lograr, a partir del consenso, del diálogo y de la escucha, construir un camino común que genere crecimiento y oportunidades para todos”, afirmó.

Allasino, quien recordó sus visitas al INTA en su época de estudiante, señaló: “Mi viejo es un pequeño productor, como muchos de ustedes, y tampoco la está pasando bien”. Una declaración que luego reafirmó en sus redes sociales al señalar: “El corazón de la Vendimia está acá: en las familias que trabajan la tierra todos los días y hacen posible nuestra vitivinicultura, parte de nuestra identidad”.

Experiencia productiva y resiliencia

Edgardo González, intendente de Lavalle, también habló desde su experiencia familiar vinculada al trabajo agrícola y resaltó la resiliencia del sector frente a las adversidades. “Aquellos que venimos de familias de agricultores sabemos que hemos pasado muchos años difíciles, pero siempre, con trabajo y fe, hemos logrado salir adelante”, expresó.

El jefe comunal subrayó la importancia de los acuerdos institucionales para acompañar a los productores en un escenario complejo. “Cuando la familia se une, no hay adversidades que no se puedan vencer”, afirmó.

En ese sentido, destacó la recuperación reciente de la Cámara de Productores de Lavalle y el compromiso de los municipios para acompañar al sector. “Tenemos que poner un poco más que esfuerzo: tenemos que poner ganas para revertir esta situación”, agregó.

Integración regional

La jornada también contó con la participación de autoridades de otras provincias, entre ellas, Daniel Bollerio, representante del gobierno de San Luis, quien remarcó la intención de fortalecer el desarrollo vitivinícola en su provincia. “La idea de San Luis es volver a estar plenamente en el ámbito vitivinícola, trabajar para los emprendedores y para los pequeños productores, que son quienes sostienen la actividad”, afirmó.

El funcionario destacó además la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y organismos técnicos como el INTA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Somos pocos, pero buenos, y queremos apostar a ellos y no dejarlos atrás”, aseguró.

Un año clave para la vitivinicultura

Durante el encuentro también se destacó el trabajo institucional de Coviar y la implementación de las líneas estratégicas del Plan Vitivinícola, en un escenario marcado por cambios en los mercados y en la economía nacional.

Desde la entidad remarcaron que el sector atraviesa un momento desafiante, pero también con oportunidades si se logra fortalecer la calidad de la producción y mejorar los procesos de comercialización.

En ese marco, se puso en valor el trabajo del equipo técnico de la corporación y la necesidad de seguir impulsando herramientas que acompañen a la producción primaria. En tanto que Fabián Ruggeri, flamante titular de la Coviar, destacó: "Estamos atravesando una ventana, esta crisis volverá a equilibrar nuestra actividad".