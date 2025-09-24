Cómo espantar moscas que se acercan al basurin de la cocina con 2 ingredientes inesperados

La humedad comienza a sentirse con mayor intensidad y elementos como el basurin de la cocina pueden convertirse en un imán para las moscas que buscan restos de comida. Por más que ese objeto lo tengamos en condiciones, existe un truco casero simple y práctico que las aleja sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

En muchos hogares esto representa una molestia constante que parece no tener solución . Este método consiste en utilizar 2 ingredientes naturales que combinados expulsan un aroma intenso que resulta desagradable para las moscas. Colocarlo dentro de un sobre de tela vegetal dentro del basurin actúa como un repelente natural de bajo costo.

La canela es conocida por su fragancia cálida y dulce que resulta agradable para las personas pero que puede ser molesta para ciertos insectos.

Preferir este tipo de trucos es una forma de cuidar la salud evitando productos químicos agresivos cerca de la cocina.

A través de un artículo publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica , este condimento tiene un aceite esencial que posee compuestos como el cinamaldehído que interfieren en los receptores de olor de las moscas. De esta manera disminuye su atracción hacia el lugar donde se encuentran los desechos .

Por su parte, la pimienta de cayena posee capsaicina , una sustancia irritante para los insectos voladores. Al liberar su llamativo aroma en un espacio cerrado como el basurin crea una barrera olfativa que dificulta que las moscas se acerquen.

Por eso, al combinar canela y cayena en un mismo lugar se obtiene un efecto doble que potencia la acción repelente. Este recurso casero no elimina los insectos pero sí aleja efectivamente su presencia y permite mantener un ambiente más higiénico en la cocina.

Cómo se prepara la mezcla de estos ingredientes para que funcione durante un largo tiempo

Para que la mezcla de estos condimentos funcione, necesitamos un pequeño trozo de tela vegetal o una bolsita de algodón que permita que los aromas se liberen y luego hacerlo como un tipo de sobre como el del saquito de té.

Dentro de la tela, debemos colocar varias cucharadas de canela y una cantidad similar de cayena en polvo.

Por último, tenemos que cerrar el sobre con un hilo o banda elástica para mantener los ingredientes en su interior. Una vez armado, hay que colocarlo en la tapa (tiene un efecto inmediato), en el fondo o el lateral del basurin.

Su efecto es duradero y por eso es importante cambiar la mezcla cada una o dos semanas ya que los aromas pierden intensidad con el tiempo.

Además, para que este truco tenga una mejor función debemos complementarlo con una limpieza regular del basurin utilizando agua caliente y un poco de vinagre para eliminar restos de olor que atraen a los insectos.

Este método es natural, no es tóxico y es seguro en espacios donde conviven mascotas o niños siempre que no se manipule directamente el contenido del sobre. Con constancia se logra un ambiente más fresco libre de moscas y sin necesidad de aerosoles químicos.

Las moscas en el basurin de la cocina representan un problema común que puede combatirse con ideas sencillas. El truco de canela y cayena dentro de un sobre de tela se presenta como una solución práctica, económica y natural. Este truco ayuda a repeler insectos y al mismo tiempo colabora en mantener la cocina más limpia y sin olores desagradables.