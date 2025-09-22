El sencillo truco para limpiar el horno eléctrico y dejarlo como nuevo con 1 solo ingrediente casero

La limpieza del horno eléctrico suele postergarse por considerarse una tarea difícil. Sin embargo, un método casero permite eliminar grasa y restos de comida con un solo ingrediente natural: el limón. Además de ser seguro, económico y efectivo, este truco evita el uso de productos abrasivos que pueden dañar el aparato.
Por qué el limón es un aliado en la limpieza
El limón contiene ácido cítrico, un compuesto con propiedades desengrasantes y antibacterianas. Al calentarse dentro del horno, su vapor ayuda a ablandar restos de comida pegados y facilita que la grasa se desprenda de las paredes internas.
Según la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (2024), estos trucos son completamente seguros para hornos eléctricos y ayudan a prolongar la vida útil del aparato.
Precauciones y beneficios
-
No usar recipientes de plástico: deben ser aptos para horno.
-
Esperar a que la superficie esté tibia antes de limpiar, para evitar quemaduras.
-
Repetir el método cada dos semanas previene acumulación de grasa y malos olores.
Además de dejar el horno brillante, el limón neutraliza olores persistentes y aporta una fragancia fresca. Al ser un ingrediente natural, no deja residuos químicos ni requiere enjuague posterior.
Con un simple limón y pocos minutos, el horno eléctrico puede quedar como nuevo, sin necesidad de productos costosos o tóxicos.