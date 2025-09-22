El sencillo truco para limpiar el horno eléctrico y dejarlo como nuevo con 1 solo ingrediente casero

Trucos. Expertos en limpieza explican cómo usar este ingrediente para desengrasar el horno eléctrico de forma segura, económica y sin químicos.

La limpieza del horno eléctrico suele postergarse por considerarse una tarea difícil. Sin embargo, un método casero permite eliminar grasa y restos de comida con un solo ingrediente natural: el limón. Además de ser seguro, económico y efectivo, este truco evita el uso de productos abrasivos que pueden dañar el aparato.

Por qué el limón es un aliado en la limpieza El limón contiene ácido cítrico, un compuesto con propiedades desengrasantes y antibacterianas. Al calentarse dentro del horno, su vapor ayuda a ablandar restos de comida pegados y facilita que la grasa se desprenda de las paredes internas.

Según la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (2024), estos trucos son completamente seguros para hornos eléctricos y ayudan a prolongar la vida útil del aparato.

image Materiales necesarios 1 o 2 limones frescos.

Un recipiente apto para horno con agua.

Paño de microfibra limpio.

Paso a paso para dejarlo como nuevo Preparar la mezcla : cortar los limones por la mitad y exprimir su jugo en un recipiente apto para horno. Agregar las cáscaras y medio vaso de agua.

Calentar el horno : colocar el recipiente dentro y encender el horno a 180 °C durante 20 minutos.

Dejar actuar el vapor : apagar el horno y esperar 10 minutos con la puerta cerrada para que el vapor de limón penetre en la grasa.

Limpiar con paño : abrir con cuidado y retirar el recipiente. Pasar un paño de microfibra húmedo para quitar la suciedad ablandada.

Secar bien: repasar con otro paño seco para evitar humedad residual.

image Precauciones y beneficios No usar recipientes de plástico: deben ser aptos para horno.

Esperar a que la superficie esté tibia antes de limpiar, para evitar quemaduras.

Repetir el método cada dos semanas previene acumulación de grasa y malos olores. Además de dejar el horno brillante, el limón neutraliza olores persistentes y aporta una fragancia fresca. Al ser un ingrediente natural, no deja residuos químicos ni requiere enjuague posterior. Con un simple limón y pocos minutos, el horno eléctrico puede quedar como nuevo, sin necesidad de productos costosos o tóxicos.