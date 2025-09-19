Prevení los síntomas de la alergia: mejorá la limpieza de tu casa durante esta primavera

La primavera trae flores, temperaturas agradables y días más largos , pero también vuelve más presente los síntomas de la alergia. Reconocer los factores de riesgo y organizar la limpieza del hogar con antelación permite atravesar esta estación de manera más saludable.

La alergia estacional se produce cuando el sistema inmunológico reacciona frente a partículas presentes en el aire, como polen, polvo o ácaros. El aumento de la floración durante la primavera eleva la concentración de estas sustancias microscópicas, lo que provoca molestias respiratorias y oculares en muchas personas.

Aunque los síntomas varían, suelen incluir estornudos, picazón en nariz y ojos, congestión, tos y cansancio. También son frecuentes el lagrimeo, la i rritación de garganta y la dificultad para dormir por la obstrucción nasal.

Los especialistas destacan que detectar estas señales a tiempo es clave para evitar complicaciones . El primer paso es reconocer qué provoca la alergia y cómo se manifiesta en cada persona. El otro paso fundamental es sostener una rutina de limpieza constante y específica para disminuir los alérgenos y mejorar la calidad del aire en el hogar , explican.

Entre las medidas más efectivas se encuentran:

- Mantener las ventanas cerradas en días de polen elevado y ventilar solo en horarios de baja concentración.

- También es importante usar aire acondicionado con filtros limpios.

- Lavar con agua caliente la ropa de cama, las cortinas y los textiles del hogar, así como aspirar tapizados y alfombras, contribuye a reducir la presencia de polvo, pelo de mascotas y ácaros.

- Controlar la humedad es otro punto esencial, ya que favorece la proliferación de moho.

- Se recomienda ventilar baños y cocinas con extractores, secar las superficies mojadas y limpiar zonas propensas con detergente.

- En el caso de las mascotas, bañarlas regularmente, mantenerlas fuera del dormitorio y lavar sus objetos disminuye la exposición al pelo y la caspa.

- Cambiar los filtros de aire cada pocos meses y sostener un orden general en los ambientes evita la acumulación de partículas que luego se dispersan en el aire. Con estas rutinas simples, es posible reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida durante la temporada de mayor polinización.