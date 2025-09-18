Con sólo 1 ingrediente: cómo dejar el piso brillante de casa sin que resbale

Existe un ingrediente que les devuelve el brillo a los pisos de casa y evita que se vuelvan peligrosos al caminar.

Tener los pisos de casa como nuevos es posible sin recurrir a productos químicos y sin tener que gastar dinero de más.

Los pisos, sobre todos los de porcelanato, van perdiendo su brillo por rayones o por usar ceras y productos que terminan dejando una superficie resbaladiza y opaca. Por eso, existe un método simple para aplicar en los pisos de casa. Es con un ingrediente que encontramos en la cocina y que logra un resultado impecable y aporta seguridad una vez seco.

La clave para que haga efecto está en un producto que normalmente se utiliza en las comidas y que, al diluirse en agua caliente, ofrece una limpieza profunda. El resultado no solo se nota en el aspecto brillante del piso, sino también en la eliminación de restos de grasa y suciedad que suelen acumularse y generan un aspecto apagado sin dejar olor.

Cómo usar la mezcla casera de vinagre y agua en el piso de casa El truco es simple y consiste en combinar tres tazas de vinagre blanco con agua caliente en un balde grande.

Esta mezcla debemos aplicarla sobre pisos de porcelanato utilizando un trapo de microfibra o un lampazo bien escurrido para evitar excesos de líquido.

Al pasar la solución sobre el suelo, el vinagre actúa como desinfectante natural y al mismo tiempo devuelve el brillo característico del porcelanato.

Aunque un dato importante que debemos tener en cuenta y evitar es enjuagar después del proceso, ya que el efecto que aporta el vinagre se pierde al retirarse rápidamente.

Una vez seco, el piso queda con un efecto brillante y sin marcas. De hecho, elimina por completo el resto de ceras que pueden volverse un espacio resbaladizo y que puede aumentar el riesgo de caídas.

El vinagre aporta un efecto antibacterias y neutraliza olores, lo que lo convierte en un poderoso líquido higiénico. Aunque debemos usarlo con regularidad, para ayudar a prolongar la vida útil del porcelanato, ya que evita la acumulación de detergentes o productos abrasivos que pueden opacar su superficie.

Otros consejos útiles para mantener el brillo y evitar accidentes El sitio especializado en limpieza del hogar Better Homes & Gardens explica que para mantener el piso en buen estado, conviene realizar la limpieza con vinagre una o dos veces por semana, dependiendo del tránsito del ambiente. En hogares con niños o mascotas, esta técnica resulta doblemente efectiva, ya que elimina la suciedad sin dejar residuos químicos.

Es importante saber que el vinagre es seguro para pisos como el porcelanato y se recomienda probar primero en una esquina poco visible para asegurarse de que no altere el material en superficies especiales.

Otro consejo útil es mantener el trapo o lampazo bien escurrido, evitando charcos que podrían generar manchas o acumulación de humedad. La limpieza debe ser integrada al ciclo de la rutina para prevenir la formación de manchas visibles y rayones superficiales. Esta idea, poco a poco, deja un brillo natural y agradable a la vista. De esta forma, el piso y el ambiente luce renovado y seguro para caminar sin temer a resbalones.