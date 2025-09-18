18 de septiembre de 2025 - 17:05

Qué rituales hay que hacer durante la llegada del próximo eclipse, según el Feng Shui

El próximo eclipse solar trae un momento especial de renovación dentro del Feng Shui. Existen dos rituales que ayudan a canalizar esa energía.

Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Por Lucas Vasquez

Cada eclipse solar es interpretado como una oportunidad de transformación. La energía que se mueve durante este fenómeno natural no solo impacta en la astronomía, también en las tradiciones espirituales. Según el Feng Shui, durante los días previos hay que hacer dos rituales sencillos en casa para atraer energías y expulsar lo negativo.

Las prácticas son simples pero esenciales durante este evento único. Más allá de la observación del cielo, lo importante es la preparación en el hogar y la intención personal. Entre los rituales más conocidos estos serán vitales que marcarán un antes y un después.

ritual feng shui
Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Cómo realizar el ritual de las hojas escritas para liberar cargas

El Feng Shui mantiene un ritual en el que escribir en hojas de árbol los pensamientos o situaciones que generan bloqueo ayuda a soltarlos en el momento del eclipse.

  • Para eso debemos agarrar una hoja seca, escribir con tinta lo que se desea dejar atrás y luego encenderla en un recipiente seguro, dejando que el fuego simbolice la transformación.
  • Este ritual se hace en silencio y con concentración. Mientras se consume la hoja, hay que pensar en la liberación de lo que ya no aporta energía positiva.
  • Es ideal que durante días previos al eclipse del 2 de agosto, este acto debe hacerse para realizar un cierre y prepararse para recibir nuevas oportunidades después del eclipse. Cabe aclarar que esto debemos realizarlo en un espacio ventilado y con cuidado para evitar accidentes.

Este ritual en específico conecta con el simbolismo del fuego como purificador. No se trata de un simple gesto, sino de una intención clara de dejar ir y abrir camino a lo que está por llegar, alineado con la energía renovadora que trae cada eclipse solar.

ritual feng shui
Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

El otro ritual es limpiar la casa como canal de energía positiva

Otro de los rituales recomendados por el Feng Shui es la limpieza del hogar durante el eclipse.

  • No solo debemos barrer o quitar el polvo, sino también ordenar objetos y deshacerse de lo que ya no se usa. Esa acumulación de cosas innecesarias bloquea la circulación de energía y este fenómeno es ideal para soltar.
  • De hecho, se aconseja empezar por la entrada de casa, ya que es la primera puerta de energía, y luego continuar con los espacios principales donde la familia pasa más tiempo.
  • Al abrir ventanas permite que circule el aire fresco. Eso ayuda a renovar la atmósfera. Además, puede colocarse incienso o sahumerios naturales para reforzar la limpieza energética.

Esta intención transforma el espacio físico pero también el estado mental. Mientras se realiza, se puede repetir en voz baja una frase de intención, como desear claridad o armonía.

ritual feng shui
Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

Cada acción se convierte en parte de estos rituales y en una forma de alinearse con la vibración del eclipse.

El próximo eclipse solar es el último del año pero no es solo un espectáculo astronómico, también representa un momento para conectarse con uno mismo y con el hogar. Por eso, los 2 rituales permiten liberar lo viejo y abrirse a nuevas energías, siguiendo las enseñanzas del Feng Shui.

