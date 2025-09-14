Qué significa poner sal en los rincones del hogar y qué beneficios trae, según el Feng Shui

La sal es un recurso milenario que el Feng Shui vincula con la energía del hogar. Pero ponerla en cada rincón tiene un propósito especial.

Colocar sal en los rincones del hogar es un gesto simple que encierra un profundo valor simbólico.

Dentro de los significados del Feng Shui, la sal es un elemento indispensable para que la energía fluya dentro del hogar. Utilizarla en diferentes sectores de la casa puede generar puntos positivos para la atracción de nuevos objetivos. Esto es un gesto sencillo que no requiere más que poner sal en rincones y que muchas personas aplican como ritual constante.

La costumbre consiste en colocar recipientes con sal en rincones estratégicos, dejarlos actuar por un tiempo determinado y luego retirarlos. Esta práctica milenaria china busca siempre neutralizar y renovar energías para potenciar la sensación de bienestar en casa. Pero, detrás de esta creencia hay objetivos más concretos y dependen de cómo llevarla a cabo.

Qué simboliza la sal en el Feng Shui dentro del hogar En el Feng Shui, la sal se considera un elemento con capacidad de absorber impurezas y limpiar el ambiente en un plano energético.

La tradición milenaria indica que al ubicarla en recipientes abiertos en los rincones, se actúa sobre las zonas donde la energía puede estancarse.

Según esta filosofía, los ángulos de las habitaciones son puntos donde se acumula tensión y pesadez que afectan el equilibrio general.

El símbolo que genera la sal va más allá de su uso culinario. Es un mineral presente en muchas culturas como símbolo de purificación y protección.

Por eso, en el Feng Shui ayuda a restablecer el flujo de energía vital o chi, favoreciendo un ambiente más sereno y protector.

, favoreciendo un ambiente más sereno y protector. Al dejar la sal por un período entre una semana y un mes, se le otorga el tiempo necesario para absorber lo que no es favorable.

Este ritual no solo es practicado en hogares, también puede realizarse en oficinas, comercios o cualquier espacio donde circulen muchas personas y pueda generarse un ambiente cargado.

Cómo realizar el ritual de la sal, según el Feng Shui Debemos colocar pequeños cuencos de vidrio o cerámica con sal gruesa en cada rincón de la habitación elegida.