Qué significa poner sal en los rincones del hogar y qué beneficios trae, según el Feng Shui

Dentro de los significados del Feng Shui, la sal es un elemento indispensable para que la energía fluya dentro del hogar. Utilizarla en diferentes sectores de la casa puede generar puntos positivos para la atracción de nuevos objetivos. Esto es un gesto sencillo que no requiere más que poner sal en rincones y que muchas personas aplican como ritual constante.
La costumbre consiste en colocar recipientes con sal en rincones estratégicos, dejarlos actuar por un tiempo determinado y luego retirarlos. Esta práctica milenaria china busca siempre neutralizar y renovar energías para potenciar la sensación de bienestar en casa. Pero, detrás de esta creencia hay objetivos más concretos y dependen de cómo llevarla a cabo.
Este ritual no solo es practicado en hogares, también puede realizarse en oficinas, comercios o cualquier espacio donde circulen muchas personas y pueda generarse un ambiente cargado.
Colocar sal en los rincones del hogar es un gesto simple que encierra un profundo valor simbólico.
Cómo realizar el ritual de la sal, según el Feng Shui
Debemos colocar pequeños cuencos de vidrio o cerámica con sal gruesa en cada rincón de la habitación elegida.
- Los recipientes deben ser abiertos para permitir que la sal cumpla su función. Una vez ubicados, deben permanecer sin ser movidos durante el tiempo establecido.
- Cuando finaliza el período, la sal debe retirarse y nunca reutilizarse en la cocina.
- Lo ideal es tirarla lejos de la vivienda, ya que según la tradición ha absorbido toda la carga negativa.
- El proceso puede repetirse varias veces al año, especialmente en momentos de cambio de estación o después de situaciones estresantes.
- Además del ritual clásico, algunas personas combinan la sal con agua para limpiar pisos y superficies, otra práctica que el Feng Shui reconoce como efectiva para renovar la energía del lugar.
Colocar sal en los rincones del hogar es un gesto simple que encierra un profundo valor simbólico.
Los expertos en Feng Shui señalan que no se trata de un reemplazo de la limpieza física, sino de un complemento simbólico que busca equilibrar la vida cotidiana. En este sentido, la sal en los rincones se convierte en un recordatorio de la importancia de mantener tanto la casa como la mente despejadas y en calma.