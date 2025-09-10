Qué símbolo tiene en el Feng Shui mezclar canela, cáscaras de cítricos y clavo de olor

Algunos rituales caseros del Feng Shui existen para mejorar la energía de sus espacios. Dentro de estas prácticas, aparece una fórmula sencilla de ingredientes naturales que llama la atención por su capacidad de generar un ambiente distinto . Lo interesante es que más allá de su fragancia , se le atribuyen efectos en el plano energético .

La combinación de canela , cáscaras de cítricos y clavo de olor , al hervirse en una olla, es considerada en el Feng Shui como un recurso que armoniza el hogar . No solo se percibe en el aire un aroma intenso y agradable, sino que favorece la circulación de la energía positiva en los distintos ambientes.

Cada elemento que integra la mezcla tiene un significado particular en el Feng Shui.

Para el Feng Shui, hervir estos ingredientes no es solo un gesto simbólico, sino también una herramienta de bienestar emocional.

Al integrar estos ingredientes como una infusión casera, se produce un efecto sinérgico que no solo aromatiza la casa, sino que también busca transformar la energía estancada .

Según la práctica del Feng Shui, esta acción favorece la armonía y promueve un estado de calma interior. Además, este ritual conecta con la aromaterapia, disciplina que reconoce en los aceites esenciales y compuestos volátiles de las plantas propiedades relajantes y revitalizantes.

Feng shui canela y cítricos Para el Feng Shui, hervir estos ingredientes no es solo un gesto simbólico, sino también una herramienta de bienestar emocional. WEB

Cómo realizar el ritual de aromaterapia en casa para potenciar su efecto armonizador

Para preparar este ritual deberás llenar una olla con agua y luego añadir ramas de canela, cáscaras de cítricos frescas y clavos de olor enteros. La mezcla debe llevarse a hervor y luego dejarse a fuego bajo para que los vapores se expandan por toda la casa. A medida que el agua se evapora, se pueden agregar más ingredientes o un poco más de agua para prolongar el efecto. Para que haga efecto, lo ideal es hacerlo en días en los que se perciba tensión o cuando se desee renovar la energía del hogar, especialmente al inicio de la semana o en momentos de cambios importantes.

Algunos especialistas en Feng Shui, como Irma Hernandez Master recomiendan acompañar este ritual con ventilación natural, abriendo ventanas y permitiendo que la energía fluya libremente.

El procedimiento de hervir canela, cáscaras de cítricos y clavo de olor en una olla va más allá de un truco casero. Para el Feng Shui es un ritual que limpia, equilibra y atrae energía positiva, al tiempo que la aromaterapia aporta un beneficio significativo en el estado emocional.