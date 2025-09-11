No es un incienso: qué significa quemar laurel y sal, según el Feng Shui

La cultura del Feng Shui asocia varios elementos naturales para distintos rituales que mejoran las energías del hogar o las personas . Esta práctica en especial integra laurel y sal como protagonistas que, al unirse, buscan transformar un espacio y generar equilibrio y renovación .

Al quemar laurel con sal, estás logrando un ritual de purificación . La tradición milenaria china explica que esta combinación ayuda a neutralizar energías negativas y atraer calma , brindando un efecto que va más allá del simple aroma que desprende la hoja al arder.

El laurel es una planta que desde la antigüedad fue símbolo de victoria y fortaleza . En el Feng Shui se lo vincula con la protección y la capacidad de abrir paso a nuevas oportunidades . Por eso, al quemar sus hojas, el humo que se genera actúa como un vehículo de limpieza , capaz de alejar vibraciones densas que puedan estar en el ambiente.

El ritual de la sal y el laurel no se trata de un acto mágico aislado, sino de un ritual simbólico tradicional del Feng Shui.

En el caso de la sal , esta filosofía la considera un mineral con un fuerte poder de absorción energética . De hecho, tradicionalmente, se ha utilizado en rituales de protección , en la entrada de los hogares o en recipientes para mantener lejos a malas influencias .

Estos dos elementos juntos, en un mismo ritual, potencian los efectos de purificación , generando una sensación de renovación en la casa.

Sin embargo, el ritual se recomienda hacerlo en momentos de cambio, como mudanzas, inicio de proyectos o cuando el ambiente se percibe cargado.

La mezcla de ambos se entiende como un escudo energético, que no solo limpia sino que también fortalece la conexión del hogar con la armonía natural.

Cómo realizar de manera positiva el ritual para potenciar sus beneficios dentro del hogar

De manera simple, es que coloques algunas hojas de laurel secas en un recipiente resistente al fuego y rápidamente debés agregar un poco de sal gruesa encima.

A la hora de encenderlas, dejá que el humo se eleve y recorra los espacios, prestando atención especial a las esquinas y lugares donde se acumula más energía estancada.

Además de realizar el ritual, es ideal que lo acompañes con acciones prácticas que favorezcan la circulación de energía.

Ventilar el hogar

el hogar Ordenar los objetos que ya no se usan

los objetos que ya no se usan Mantener los espacios limpios

Esos tres pasos son importantes porque refuerzan los efectos de esta práctica. Así, el humo del laurel y la fuerza de la sal se convierten en un complemento de un entorno equilibrado.

El Feng Shui considera que esta unión entre el laurel y la sal son poderosos, especialmente para limpiar y proteger los espacios. Al quemarlos juntos ofrece un aroma destacable, pero su principal motivo está en la fortaleza, la protección y el equilibrio. Integrarlos como ritual en la rutina del hogar, junto con hábitos de orden y limpieza, puede ayudar a mantener un ambiente más armonioso y positivo.