No tires tu tabla de cocina, es un tesoro que puede renovar la decoración de tu casa

Una tabla de cocina que ya no usas como utensilio no tiene por qué terminar en la basura . Con un poco de ingenio, puede convertirse en un objeto útil y estético para cualquier rincón de la casa . Reciclar de manera artesanal permite darles una segunda vida a este tipo de elementos cotidianos.

Este proceso te permite transformar un accesorio desgastado en una pizarra práctica para anotar ideas, recordatorios o pendientes.

El potencial de las tablas va más allá de las pizarras. Con algunas adaptaciones, pueden servir como base para relojes de pared, cuadros rústicos pintados a mano, bandejas para servir o incluso como percheros para llaves.

Cada una de estas opciones demuestra que un simple utensilio puede reinventarse en múltiples versiones sin perder utilidad . La clave está en la creatividad y en aprovechar los materiales disponibles en casa para sumar estilo y personalidad al espacio.

- Sello decorativo

- Esténcil

- Porcelana fría

- Pintura acrílica

- Lápiz negro

- Pistola de pegamento

canasto, tablas de madera, el mate y una olla

Paso a paso para hacer la pizarra

- Con porcelana fría, formá un bollito y estiralo. Aplicá sobre la superficie un sello decorativo para marcar textura y luego pintalo.

- Una vez seca la primera capa, aplicá otra pintura de color distinto. Antes de que seque por completo, pasá un paño húmedo para lograr una pátina que resalte los relieves.

- Pintá la tabla y colocá el esténcil encima. Marcá el diseño con pintura y aprovechá para darle el mismo estilo al lápiz que acompañará la pizarra. Cuando todo seque, sumá detalles decorativos para personalizar la pieza.

- Con la pistola de pegamento, adherí el sello hecho con porcelana y añadí ganchitos u otros accesorios prácticos para colgar objetos.

La tabla se puede convertir en una pizarra única y decorativa, lista para anotar mensajes o listas de pendientes. El resultado es una manualidad rápida, económica y sustentable que demuestra cómo un objeto en desuso puede reinventarse en una pieza de diseño funcional.