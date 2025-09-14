No lo sabías: dónde hay que poner las bananas en la cocina para que tarden en madurar y de qué manera

Un truco poco conocido permite conservar las bananas frescas por más tiempo en la cocina. Solo hay que saber dónde ubicarlas y de qué forma.

Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina.

Las bananas maduran con demasiada rapidez y muchas veces terminan arruinándose antes de ser consumidas. Sin embargo, existe un truco simple que permite prolongar su vida útil y mantenerlas firmes durante más días sin necesidad de refrigerarlas. Lo sorprendente es que todo depende de qué lugar de la cocina deben colocarse y de un detalle extra en su parte superior.

Solo hay que prestar atención al entorno donde se dejan las bananas y a un punto clave que acelera el proceso de maduración. Lo interesante de este método es que con un gesto pequeño se puede controlar mejor el paso del tiempo y disfrutar de esta fruta sin desperdiciar nada.

bananas truco Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina. WEB En qué lugar de la cocina hay que ubicar las bananas y cómo influye en su maduración Las bananas deben mantenerse en un espacio ventilado , lejos de fuentes de calor o de otros frutos que liberen etileno como manzanas o peras.

, lejos de fuentes de calor o de otros frutos que liberen como manzanas o peras. El lugar ideal es la mesada de la cocina , donde no estén expuestas a la luz solar directa. De esta manera se retrasa la producción de gas natural que las hace pasar del estado verde al maduro en pocas horas.

, donde no estén expuestas a la luz solar directa. De esta manera se retrasa la producción de que las hace pasar del estado verde al maduro en pocas horas. Un error bastante frecuente es colocarlas dentro de bolsas plásticas, en recipientes cerrados o en lugares húmedos . Eso acelera el proceso de maduración y genera manchas oscuras en la cáscara.

bastante frecuente es colocarlas dentro de plásticas, en o en . Eso acelera el proceso de maduración y genera en la cáscara. Por eso, hay que dejarlas en un entorno abierto y fresco, porque la circulación del aire ayuda a conservar mejor la textura y el color. Además, es importante no apilarlas con peso excesivo para evitar que se aplasten.

Este consejo resulta útil en temporadas de altas temperaturas, donde las bananas tienden a madurar en uno o dos días. Sin embargo, al mantenerlas en la mesada de forma adecuada, se prolonga su frescura al menos una semana sin necesidad de refrigeración inmediata.

bananas truco Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina. WEB El otro secreto es cubrir la parte superior Además del lugar donde se coloquen, el verdadero truco para conservar las bananas por más tiempo está en tapar la parte superior de la fruta , donde se unen los tallos.

, donde se unen los tallos. Esa zona es el punto de mayor emisión de etileno , el gas responsable de acelerar la maduración no solo de las bananas sino también de otras frutas cercanas.

, el gas responsable de acelerar la maduración no solo de las bananas sino también de otras frutas cercanas. Para lograrlo, solo debemos envolver la parte superior con papel film , papel de aluminio o incluso una bolsa reutilizable .

la parte superior con , papel de o incluso una . Esta idea, reduce de forma considerable la liberación de este gas y retrasa el proceso natural de maduración. Este pequeño detalle puede marcar una gran diferencia y extender la vida de las bananas hasta varios días más.

bananas truco Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina. WEB Aunque otro método eficiente es la separación de las bananas en racimos más pequeños. Eso disminuye el efecto del etileno entre ellas. Así se evita que todas maduren al mismo tiempo y se pueda consumir la fruta de manera más escalonada. Aunque parezca un gesto mínimo, expertos de la fundación Eroski Consumer lo respaldan como una medida eficaz y económica.