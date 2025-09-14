No lo sabías: dónde hay que poner las bananas en la cocina para que tarden en madurar y de qué manera

Las bananas maduran con demasiada rapidez y muchas veces terminan arruinándose antes de ser consumidas. Sin embargo, existe un truco simple que permite prolongar su vida útil y mantenerlas firmes durante más días sin necesidad de refrigerarlas. Lo sorprendente es que todo depende de qué lugar de la cocina deben colocarse y de un detalle extra en su parte superior.
Solo hay que prestar atención al entorno donde se dejan las bananas y a un punto clave que acelera el proceso de maduración. Lo interesante de este método es que con un gesto pequeño se puede controlar mejor el paso del tiempo y disfrutar de esta fruta sin desperdiciar nada.
Este consejo resulta útil en temporadas de altas temperaturas, donde las bananas tienden a madurar en uno o dos días. Sin embargo, al mantenerlas en la mesada de forma adecuada, se prolonga su frescura al menos una semana sin necesidad de refrigeración inmediata.
bananas truco
Este truco casero permite reducir el efecto natural de maduración y solo hay que buscar el lugar perfecto en la cocina.
Aunque otro método eficiente es la separación de las bananas en racimos más pequeños. Eso disminuye el efecto del etileno entre ellas. Así se evita que todas maduren al mismo tiempo y se pueda consumir la fruta de manera más escalonada. Aunque parezca un gesto mínimo, expertos de la fundación Eroski Consumer lo respaldan como una medida eficaz y económica.