Mezclar cáscara de banana con vinagre: 3 formas de aprovecharlo en casa

Descubrí cómo combinar cáscara de banana con vinagre para limpiar, nutrir tus plantas y cuidar tu hogar con simples trucos.

Por Ignacio Alvarado

Las cáscaras de banana suelen terminar en la basura, pero combinarlas con vinagre puede convertirse en un recurso útil para tu hogar. Esta mezcla, utilizada por expertos en cocina y limpieza natural, permite aprovechar al máximo los ingredientes que normalmente descartás.

Más allá de la nutrición, esta combinación tiene aplicaciones sorprendentes en la limpieza, cuidado de plantas y hasta en ciertas preparaciones de la cocina. Solo necesitás un poco de creatividad y estos sencillos trucos.

Aprovechá cáscara de banana y vinagre para tu hogar: limpieza, plantas y cocina fácil y natural.

Ingredientes

  • Cáscara de banana (1 o 2, preferentemente maduras)

  • Vinagre blanco (1 taza)

  • Agua (opcional, según el uso)

    Aprovechá cáscara de banana y vinagre para tu hogar: limpieza, plantas y cocina fácil y natural.

Paso a paso y usos

  • Limpiador natural para superficies:

    Mezclá vinagre y trozos de cáscara de banana, dejalos reposar unas horas. Colá la mezcla y usala para limpiar mesadas, vidrios o incluso utensilios de cocina. El ácido del vinagre ayuda a desinfectar, mientras que los nutrientes de la cáscara potencian el efecto limpiador.

  • Fertilizante para plantas:

    Procesá las cáscaras de banana con un poco de vinagre y agua. Regá tus plantas con esta mezcla. El potasio y fósforo presentes en la cáscara, combinados con el vinagre diluido, ayudan a nutrir y fortalecer tus plantas de manera natural.

  • Pulidor de metales y utensilios:

    Frotá ollas, sartenes o utensilios metálicos con la mezcla de vinagre y cáscara de banana. La combinación funciona como abrasivo suave, eliminando residuos y dejando brillo sin necesidad de químicos agresivos.

Estos trucos son ideales para quienes buscan soluciones caseras y económicas, aprovechando ingredientes que usualmente se descartan. Además de ser útiles en la cocina y limpieza, también contribuyen a un hogar más sustentable y organizado.

