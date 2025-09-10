Mezclar cáscara de banana con vinagre: 3 formas de aprovecharlo en casa

Las cáscaras de banana suelen terminar en la basura, pero combinarlas con vinagre puede convertirse en un recurso útil para tu hogar. Esta mezcla, utilizada por expertos en cocina y limpieza natural, permite aprovechar al máximo los ingredientes que normalmente descartás.
Más allá de la nutrición, esta combinación tiene aplicaciones sorprendentes en la limpieza, cuidado de plantas y hasta en ciertas preparaciones de la cocina. Solo necesitás un poco de creatividad y estos sencillos trucos.
Estos trucos son ideales para quienes buscan soluciones caseras y económicas, aprovechando ingredientes que usualmente se descartan. Además de ser útiles en la cocina y limpieza, también contribuyen a un hogar más sustentable y organizado.