24 de agosto de 2025 - 18:40

Cinco frutas con alto poder antioxidante que ayudan a prevenir enfermedades, según Harvard

Incorporar frutas con poder antioxidantes en la alimentación puede ayudar a reducir la inflamación, combatir el estrés oxidativo y prevenir enfermedades.

Incorporar frutas con alto contenido de antioxidantes a la dieta contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y cuidar la salud.

Incorporar frutas con alto contenido de antioxidantes a la dieta contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y cuidar la salud.

Foto:

Web
Por su alto contenido de antocianinas, los arándanos se destacan y ofrecen un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares

Por su alto contenido de antocianinas, los arándanos se destacan y ofrecen un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares

Foto:

Web
Consumir moras ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas.&nbsp;

Consumir moras ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas. 

Foto:

Web
Las cerezas contienen melatonina y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores.

Las cerezas contienen melatonina y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores.

Foto:

Web
Ricas en zeaxantina y antioxidantes, las bayas de goji son aliadas clave para proteger la salud visual.

Ricas en zeaxantina y antioxidantes, las bayas de goji son aliadas clave para proteger la salud visual.

Foto:

Web
Las frambuesas destacan por su acción antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

Las frambuesas destacan por su acción antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

Foto:

Web
Por Redacción

Las frutas con poder antioxidantes protegen las células del daño causado por radicales libres, que surgen de procesos internos o factores externos como el sol, la contaminación o el tabaco. Si no se neutralizan, pueden generar estrés oxidativo, lo que favorece la inflamación crónica y aumenta el riesgo de enfermedades graves.

Leé además

La fruta es uno de los alimentos más estudiados por la ciencia para mejorar la salud.

La fruta que ayuda a prevenir infartos y cuida la salud de tus arterias

Por Andrés Aguilera
La ciencia confirma cómo ciertos alimentos impactan en la salud cardiovascular.

La fruta que baja la presión arterial en solo semanas

Por Andrés Aguilera

De acuerdo con publicaciones de la revista Eatingwell, existen cinco frutas que destacan por su elevado contenido antioxidante y que pueden ser incorporadas fácilmente en la dieta cotidiana:

  1. Arándanos: Contienen antocianinas y flavonoides que les dan su color característico y poseen efectos antiinflamatorios. Mejoran la función vascular, cerebral y metabólica.
Arándanos se destacan y ofrecen un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares
Por su alto contenido de antocianinas, los arándanos se destacan y ofrecen un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares

Por su alto contenido de antocianinas, los arándanos se destacan y ofrecen un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares

2. Moras: Ricas en vitaminas A y C, carotenoides y terpenoides que ayudan a inhibir la liberación de moléculas proinflamatorias.

Consumir moras en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas.
Consumir moras ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas.

Consumir moras ricas en antioxidantes ayuda a proteger la salud y reducir la inflamación, según expertos y entidades científicas.

3. Cerezas: Aportan polifenoles, carotenoides y melatonina. Se relacionan con mejoras en la calidad del sueño y efectos antiinflamatorios leves.

Las cerezas contienen melatonina y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores.
Las cerezas contienen melatonina y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores.

Las cerezas contienen melatonina y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la calidad del sueño en adultos mayores.

4. Bayas de goji: Originarias de Asia, contienen carotenoides como la zeaxantina, importante para la salud ocular. Estudios preliminares sugieren beneficios para el sistema inmunológico y el control del azúcar en sangre.

bayas de goji - frutas
Ricas en zeaxantina y antioxidantes, las bayas de goji son aliadas clave para proteger la salud visual.

Ricas en zeaxantina y antioxidantes, las bayas de goji son aliadas clave para proteger la salud visual.

5. Frambuesas: Ofrecen antocianinas, vitamina C y elagitaninos, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios demostrados en estudios de laboratorio.

Frambuesas - frutas
Las frambuesas destacan por su acción antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

Las frambuesas destacan por su acción antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

Agregar estas frutas a la dieta diaria puede ser sencillo, combinándolas con avena, yogures, batidos o ensaladas. Según Harvard, una alimentación rica en frutas y verduras es clave para mantener la salud y prevenir enfermedades crónicas.

Sumar frutas antioxidantes a la alimentación diaria

De acuerdo con instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health, seguir un plan alimenticio rico en frutas y vegetales contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Estas opciones, además de prácticas, permiten obtener los beneficios de los antioxidantes de manera constante y variada. Un desayuno con frambuesas, por ejemplo, es una alternativa sabrosa y funcional para comenzar el día cuidando la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

5 alimentos que nunca deberias guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los dias

5 alimentos que nunca deberías guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los días

Por Redacción
Por qué algunas personas no pueden ir al baño ajeno o público, según la psicología

Qué significa que algunas personas no puedan ir a un baño "ajeno" o público, según la psicología

Por Redacción
como se prepara el te natural que mejora la digestion y alivia malestares estomacales

Cómo se prepara el té natural que mejora la digestión y alivia malestares estomacales

Por Redacción
Cómo evitar que las zapatillas se bajen o coman las medias con un truco casero

Cómo evitar que las zapatillas se coman las medias: el truco más efectivo, sin gastar dinero y en minutos

Por Redacción