Cinco frutas con alto poder antioxidante que ayudan a prevenir enfermedades, según Harvard

Las frutas con poder antioxidantes protegen las células del daño causado por radicales libres, que surgen de procesos internos o factores externos como el sol, la contaminación o el tabaco. Si no se neutralizan, pueden generar estrés oxidativo, lo que favorece la inflamación crónica y aumenta el riesgo de enfermedades graves.

De acuerdo con publicaciones de la revista Eatingwell, existen cinco frutas que destacan por su elevado contenido antioxidante y que pueden ser incorporadas fácilmente en la dieta cotidiana:

Arándanos: Contienen antocianinas y flavonoides que les dan su color característico y poseen efectos antiinflamatorios. Mejoran la función vascular, cerebral y metabólica.

2. Moras: Ricas en vitaminas A y C, carotenoides y terpenoides que ayudan a inhibir la liberación de moléculas proinflamatorias.

3. Cerezas: Aportan polifenoles, carotenoides y melatonina. Se relacionan con mejoras en la calidad del sueño y efectos antiinflamatorios leves.

4. Bayas de goji: Originarias de Asia, contienen carotenoides como la zeaxantina, importante para la salud ocular. Estudios preliminares sugieren beneficios para el sistema inmunológico y el control del azúcar en sangre.

5. Frambuesas: Ofrecen antocianinas, vitamina C y elagitaninos, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios demostrados en estudios de laboratorio.

Agregar estas frutas a la dieta diaria puede ser sencillo, combinándolas con avena, yogures, batidos o ensaladas. Según Harvard, una alimentación rica en frutas y verduras es clave para mantener la salud y prevenir enfermedades crónicas.

Sumar frutas antioxidantes a la alimentación diaria

De acuerdo con instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health, seguir un plan alimenticio rico en frutas y vegetales contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Estas opciones, además de prácticas, permiten obtener los beneficios de los antioxidantes de manera constante y variada. Un desayuno con frambuesas, por ejemplo, es una alternativa sabrosa y funcional para comenzar el día cuidando la salud.