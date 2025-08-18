La fruta que baja la presión arterial en solo semanas

La ciencia demuestra cómo ciertos alimentos pueden impactar en la salud cardiovascular, ayudando a reducir la presión arterial en pocas semanas.

Los alimentos son uno de los pilares fundamentales de la salud, y cada vez más estudios de la ciencia resaltan cómo las elecciones diarias en la dieta pueden tener un impacto directo en la prevención y tratamiento de distintas enfermedades. En particular, la hipertensión arterial es una de las afecciones donde los cambios alimenticios pueden marcar una diferencia significativa.

Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión afecta a más de 1.200 millones de personas en todo el mundo, siendo una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. La ciencia ha comprobado que la presión arterial no depende únicamente de factores genéticos, sino también de los alimentos que se consumen de manera regular.

image La ciencia confirma cómo ciertos alimentos impactan en la salud cardiovascular. Investigaciones médicas indican que incorporar frutas ricas en antioxidantes, potasio y compuestos bioactivos puede mejorar la circulación sanguínea y reducir la rigidez arterial. Estos efectos se reflejan en un descenso progresivo de la presión arterial en un lapso relativamente corto, incluso en pacientes que ya reciben tratamiento farmacológico.

La fruta protagonista de los estudios científicos Diversos ensayos clínicos han demostrado que la granada es una de las frutas más eficaces para reducir la presión arterial. Según un artículo publicado en la revista Phytotherapy Research, el consumo diario de su jugo durante cuatro semanas logró disminuir significativamente tanto la presión sistólica como la diastólica en adultos con hipertensión.

image La ciencia confirma cómo ciertos alimentos impactan en la salud cardiovascular. La ciencia atribuye este efecto a la gran concentración de polifenoles y antioxidantes que posee la granada, los cuales mejoran la función endotelial y reducen el estrés oxidativo, factores clave en el control de la presión arterial. Además, esta fruta contiene altos niveles de potasio, un mineral reconocido por su capacidad para equilibrar los niveles de sodio en el organismo.