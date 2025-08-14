La hierba vinculada a una mejor memoria, menor ansiedad y protección contra el Alzheimer

El romero , conocido por su aroma inconfundible y sus múltiples usos culinarios, está ganando protagonismo en el campo de la salud gracias a su impacto en la memoria y su potencial para prevenir trastornos como el Alzheimer . Según estudios de los últimos años, este integrante de los alimentos de origen mediterráneo también podría contribuir a reducir la ansiedad .

El romero (Rosmarinus officinalis) no solo es un condimento. Contiene compuestos como el 1,8-cineol , que ayuda a preservar la acetilcolina , una sustancia clave para el aprendizaje y la memoria. La preservación de este neurotransmisor es crucial en la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Además, investigaciones recientes señalan que el ácido carnósico , presente en la planta, protege las neuronas frente al daño oxidativo.

En 2025, científicos desarrollaron una versión estabilizada llamada diAcCA , que en modelos animales mejoró la memoria, aumentó el número de sinapsis y redujo proteínas dañinas como la beta amiloide y la tau, vinculadas directamente al Alzheimer .

Estudios de laboratorio y pruebas con pacientes han demostrado que el aroma del romero puede disminuir los niveles de ansiedad , favorecer el descanso nocturno y mejorar la claridad mental.

Estas cualidades lo convierten en un recurso natural para quienes buscan un equilibrio entre cuerpo y mente sin recurrir a fármacos en primera instancia.

En la medicina tradicional mediterránea, la planta se utilizó históricamente para aliviar la tensión nerviosa y mejorar el estado de ánimo, costumbre que hoy encuentra respaldo en la ciencia moderna.

Usos prácticos y precauciones en el consumo de romero

El romero puede incorporarse en la vida diaria de distintas maneras:

Infusiones : hojas frescas o secas en agua caliente.

Aceite esencial : para aromaterapia o masajes (diluido).

Condimento: en carnes, verduras y panes.

Sin embargo, el uso excesivo de extractos concentrados puede provocar efectos adversos como vómitos o, en casos poco comunes, convulsiones.

Personas con epilepsia o embarazadas deberían evitar dosis altas. También es recomendable consultar a un médico antes de usarlo si se toman medicamentos como anticoagulantes.

