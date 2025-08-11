Los 4 alimentos que contienen calcio y son recomendables para personas mayores a 60 años, según especialistas

Con el paso de los años, el cuerpo pierde masa ósea de forma natural y el calcio se convierte en un nutriente esencial. Sin embargo, después de los 60 años, una alimentación adecuada puede ayudar a evitar problemas como la osteoporosis. Existen alimentos ricos en este mineral que van más allá de los lácteos tradicionales.

La incorporación de fuentes alternativas de calcio provee otros nutrientes importantes. Por eso, existen 4 alimentos comunes que pueden ayudar a mantener la salud ósea . Conocer estas opciones y sumarlas a la alimentación diaria puede marcar un impacto positivo a largo plazo.

Por eso, deberás sumarlas a una dieta equilibrada porque ayudan a cubrir parte de las necesidades diarias de este mineral , sobre todo si buscás alternativas a los lácteos convencionales.

Estos alimentos, sumados a una dieta variada y acompañados de actividad física regular, favorecen la densidad ósea, reducen el riesgo de caídas y contribuyen al bienestar general en la tercera edad.

Después de los 60, cuidar la salud ósea requiere un enfoque que combine nutrición, ejercicio y prevención médica. Incorporar verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, pescados con espinas blandas, legumbres y productos como el tofu puede ser una estrategia eficaz para mantener tus huesos fuertes y prevenir fracturas. No se trata solo de sumar calcio, sino de hacerlo de fuentes variadas que aporten otros nutrientes esenciales, garantizando así una dieta balanceada y adaptada a esta etapa de la vida.