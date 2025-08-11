11 de agosto de 2025 - 21:20

Los 4 alimentos que contienen calcio y son recomendables para personas mayores a 60 años, según especialistas

A partir de los 60 años el calcio es clave para mantener huesos fuertes y prevenir fracturas. Y existen alimentos saludables más allá de la leche y el yogur.

Después cierta edad, el cuerpo necesita alimentos que refuercen el calcio para que los huesos se mantengan firmes.



Por Redacción

Con el paso de los años, el cuerpo pierde masa ósea de forma natural y el calcio se convierte en un nutriente esencial. Sin embargo, después de los 60 años, una alimentación adecuada puede ayudar a evitar problemas como la osteoporosis. Existen alimentos ricos en este mineral que van más allá de los lácteos tradicionales.

La incorporación de fuentes alternativas de calcio provee otros nutrientes importantes. Por eso, existen 4 alimentos comunes que pueden ayudar a mantener la salud ósea. Conocer estas opciones y sumarlas a la alimentación diaria puede marcar un impacto positivo a largo plazo.





Verduras de hojas verdes y frutos secos son alimentos que aportan calcio

  • Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la espinaca y la acelga son excelentes fuentes vegetales de calcio y aportan magnesio, potasio y antioxidantes que ayudan a proteger los tejidos.
  • Incluso la rúcula y el brócoli, aunque menos concentrados, pueden contribuir de forma significativa si se consumen con regularidad.
  • Las almendras, por su parte, destacan por su aporte, ya que 30 gramos ofrecen cerca de 76 mg de calcio junto con grasas saludables que benefician el sistema cardiovascular.
  • Además, las semillas de sésamo y de chía también son un aporte importante, ya que contienen calcio en concentraciones notables y son fáciles de incorporar a batidos, ensaladas o panes caseros.

Por eso, deberás sumarlas a una dieta equilibrada porque ayudan a cubrir parte de las necesidades diarias de este mineral, sobre todo si buscás alternativas a los lácteos convencionales.





Los pescados y legumbres son otros alimentos que aportan a la salud ósea

  • El pescado enlatado con espinas blandas, como las sardinas o el salmón, es una de las fuentes más ricas de calcio biodisponible.
  • Con solo una porción de sardinas, puede superar los 300 mg de calcio y, además, ofrece vitamina D, que es clave para la absorción de este mineral.
  • En el caso de las legumbres, como los garbanzos, lentejas y porotos no solo aportan calcio, sino también fibra y proteínas vegetales, ayudando a mantener la masa muscular y un buen tránsito intestinal.
  • Podés combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como el tomate o el pimiento, así mejoran su absorción.
  • Otra alternativa es el tofu elaborado con sales de calcio, que puede contener hasta 350 mg por porción dependiendo de su preparación.

Estos alimentos, sumados a una dieta variada y acompañados de actividad física regular, favorecen la densidad ósea, reducen el riesgo de caídas y contribuyen al bienestar general en la tercera edad.





Después de los 60, cuidar la salud ósea requiere un enfoque que combine nutrición, ejercicio y prevención médica. Incorporar verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, pescados con espinas blandas, legumbres y productos como el tofu puede ser una estrategia eficaz para mantener tus huesos fuertes y prevenir fracturas. No se trata solo de sumar calcio, sino de hacerlo de fuentes variadas que aporten otros nutrientes esenciales, garantizando así una dieta balanceada y adaptada a esta etapa de la vida.

