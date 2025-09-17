17 de septiembre de 2025 - 18:35

No es decoración: qué significa poner una planta y una vela en el living, según el Feng Shui

La práctica milenaria del Feng Shui asegura que una planta y una vela en el mismo lugar cambian la energía del hogar más allá de lo estético.

Elegir las plantas y velas adecuadas transforman la energía del espacio y favorecen una vida más armoniosa.

Por Lucas Vasquez

Muchas personas colocan plantas y velas en el living pensando solo en la decoración, pero en el Feng Shui tiene un significado más profundo. Estos dos elementos son importantes para el ritual y no solo embellecen el ambiente, también cumplen una función energética que puede transformar la armonía de la casa y el bienestar de quienes habitan en ella.

Parece un simple detalle estético pero esconde una tradición que viene de siglos. Según esta filosofía milenaria china, estos objetos y su ubicación influyen en la circulación de la energía vital o chi. Por eso, la combinación de una planta y una vela en el living no es casual, sino una elección cargada de intención.

plantas y velas
Elegir las plantas y velas adecuadas transforman la energía del espacio y favorecen una vida más armoniosa.

Qué rol cumplen las plantas en el Feng Shui en el living de casa

Las plantas son la representación del elemento madera dentro de la teoría de los cinco elementos del Feng Shui. Este símbolo está asociado al crecimiento, la vitalidad y la renovación.

  • Por eso, a primera vista, colocar una planta en el living aporta frescura y color, pero también activa la energía positiva en la zona social del hogar, un espacio clave para la convivencia y las reuniones.
  • Según el sitio The Spruce, lo recomendable es elegir plantas de hojas redondeadas o suaves, ya que atraen vibraciones de calma y prosperidad.
  • En cambio, es conveniente evitar especies con espinas, como los cactus, porque pueden generar tensión en la energía del espacio.

La ubicación también es importante: lo ideal es colocarlas en esquinas o junto a ventanas para estimular la entrada de luz y la fluidez del chi.

El cuidado es un método principal porque refleja el estado de la energía en la casa. Una planta saludable y verde simboliza equilibrio, mientras que una descuidada o marchita puede ser señal de estancamiento. Por eso, mantenerlas en buen estado es parte del compromiso con la armonía del living.

plantas y velas
Elegir las plantas y velas adecuadas transforman la energía del espacio y favorecen una vida más armoniosa.

Encender una vela en el living es un significado claro para conectar el equilibrio

En el Feng Shui, las velas simbolizan el elemento fuego, vinculado con la transformación, la pasión y la claridad.

  • Encender una vela en el living no significa solamente iluminar el ambiente, sino que es un acto que representa la activación de la energía vital.
  • A través de su luz cálida ayuda a generar un clima cómodo y a potenciar la comunicación entre quienes comparten el espacio.
  • Por eso, la práctica recomienda elegir velas en tonos suaves como blanco, verde o rosa si se busca atraer calma y armonía.
  • Por otro lado, elegir velas de colores intensos como rojo o naranja están vinculados con la vitalidad y pueden usarse en momentos en los que se necesita dinamismo.

Al colocar una vela cerca de una planta refuerza el equilibrio entre madera y fuego, creando un balance energético que favorece la estabilidad emocional y la conexión personal.

plantas y velas
Elegir las plantas y velas adecuadas transforman la energía del espacio y favorecen una vida más armoniosa.

Colocar una planta y una vela en el living va mucho más allá de un estilo decorativo. Para el Feng Shui, esta combinación representa la unión de dos elementos que trabajan juntos para generar equilibrio, vitalidad y bienestar en el hogar.

