La planta que sí o sí debés tener en el interior de casa: aporta una fragancia intensa y aleja alergias

Existe una especie de planta que no solo decora sino que también aporta bienestar. En la primavera cobra protagonismo por su frescura, su aroma particular y por ser un alivio para quienes sufren molestias respiratorias. Lo curioso es que su presencia puede mejorar la calidad del aire.
Muchas personas la eligen por su aroma natural e intenso que se percibe apenas al entrar a cualquier ambiente. Pero no solo ofrece esos beneficios, sino que se destaca por reducir partículas que suelen intensificar reacciones alérgicas, convirtiéndose en una ayuda para quienes necesitan un ambiente más saludable. Además es resistente y fácil de mantener.
planta de interior
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.
WEB
Tener una planta de lavanda en el interior de casa aporta múltiples beneficios a la salud
Para el sitio especializado en ambientes Healthline, la lavanda es una de las especies más recomendadas para tener dentro de casa en la primavera gracias a su fragancia intensa y sus propiedades naturales.
planta de interior
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.
WEB
Cómo cuidar la lavanda para aprovechar sus beneficios
Tener esta planta dentro de casa no requiere grandes esfuerzos porque puede mantenerse sana durante toda una estación cálida.
- Aunque es fundamental que la ubiques en un lugar con buena iluminación natural y evites el exceso de agua ya que sus raíces son sensibles a la humedad prolongada.
- Con solo una maceta con drenaje, asegura que crezca fuerte y mantenga su fragancia. Pero al mismo tiempo debés podar las flores marchitas para estimular a los nuevos brotes.
- No solo sus flores son decorativas, sino que pueden usarse en infusiones suaves que aportan un efecto relajante o en preparados naturales para aromatizar el hogar.
- Por último, en épocas donde los insectos aparecen, mantiene alejados a mosquitos de distinto tipo que salen en momentos cálidos.
planta de interior
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.
WEB
La lavanda es un factor principal en el interior de casa para la llegada de la primavera. Su frescura, fragancia intensa y efecto positivo en la calidad del aire mantienen una zona natural, saludable y decorativa. Aunque su poder mayor reside en la reducción de alergias estacionales, brindando además un aroma agradable.