7 de septiembre de 2025 - 14:42

La planta que sí o sí debés tener en el interior de casa: aporta una fragancia intensa y aleja alergias

Una planta ideal para integrar en la llegada de la primavera. Sus beneficios sorprenden por su efecto purificador dentro de casa.

Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.

Foto:

WEB
Por Redacción

Existe una especie de planta que no solo decora sino que también aporta bienestar. En la primavera cobra protagonismo por su frescura, su aroma particular y por ser un alivio para quienes sufren molestias respiratorias. Lo curioso es que su presencia puede mejorar la calidad del aire.

Muchas personas la eligen por su aroma natural e intenso que se percibe apenas al entrar a cualquier ambiente. Pero no solo ofrece esos beneficios, sino que se destaca por reducir partículas que suelen intensificar reacciones alérgicas, convirtiéndose en una ayuda para quienes necesitan un ambiente más saludable. Además es resistente y fácil de mantener.

Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.

Tener una planta de lavanda en el interior de casa aporta múltiples beneficios a la salud

Para el sitio especializado en ambientes Healthline, la lavanda es una de las especies más recomendadas para tener dentro de casa en la primavera gracias a su fragancia intensa y sus propiedades naturales.

  • Su aroma lo dice todo porque aporta frescura y además ayuda a repeler insectos. Ese factor es un detalle importante cuando suben las temperaturas.
  • Además colabora en la purificación del aire ya que contiene aceites esenciales que actúan como calmantes y reducen la sensación de irritación en personas alérgicas.
  • Esta planta puede ubicarse en macetas de interior siempre y cuando reciba buena luz y se riegue de manera moderada que no provoque encharcamientos.
  • También, sus flores secas luego pueden utilizarse en saquitos para aromatizar cajones y armarios. Por eso, para quienes padecen alergia en primavera es una opción que transforma el confort del ambiente sin recurrir a químicos artificiales.
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.

Cómo cuidar la lavanda para aprovechar sus beneficios

Tener esta planta dentro de casa no requiere grandes esfuerzos porque puede mantenerse sana durante toda una estación cálida.

  • Aunque es fundamental que la ubiques en un lugar con buena iluminación natural y evites el exceso de agua ya que sus raíces son sensibles a la humedad prolongada.
  • Con solo una maceta con drenaje, asegura que crezca fuerte y mantenga su fragancia. Pero al mismo tiempo debés podar las flores marchitas para estimular a los nuevos brotes.
  • No solo sus flores son decorativas, sino que pueden usarse en infusiones suaves que aportan un efecto relajante o en preparados naturales para aromatizar el hogar.
  • Por último, en épocas donde los insectos aparecen, mantiene alejados a mosquitos de distinto tipo que salen en momentos cálidos.
Recurrir a esta especie en el interior de casa es un beneficio saludable por su versatilidad y aroma intenso que la vuelven una planta muy apreciada.

La lavanda es un factor principal en el interior de casa para la llegada de la primavera. Su frescura, fragancia intensa y efecto positivo en la calidad del aire mantienen una zona natural, saludable y decorativa. Aunque su poder mayor reside en la reducción de alergias estacionales, brindando además un aroma agradable.

