Solo con 2 ingredientes: cómo deshacerte de las manchas amarillas en tu ropa para siempre

Las manchas amarillas que aparecen con el tiempo en la ropa blanca son un problema de limpieza que puede arruinar cualquier prenda, sin importar su calidad. Estas marcas se generan por el contacto con el sudor, los desodorantes, el paso del tiempo o el lavado con productos inadecuados.
Si bien la mayoría recurre a lavandina o blanqueadores industriales, su uso prolongado deteriora las fibras, amarillea aún más el tejido y acorta la vida útil de las prendas. Frente a esto, un truco casero simple y natural se volvió viral por su eficacia: una combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
image
Quitar las manchas amarillas de la ropa requiere ingredientes fáciles de conseguir.
Ambos ingredientes actúan en conjunto para eliminar las manchas sin dañar la tela. El bicarbonato limpia y neutraliza olores, mientras que el vinagre desinfecta y suaviza. Además, se trata de un método ecológico, económico y seguro para todo tipo de prendas, incluso las más delicadas.
Ingredientes necesarios
- 1/2 taza de bicarbonato de sodio
- 1/2 taza de vinagre blanco
- Agua caliente (la cantidad suficiente para cubrir la prenda)
- Un recipiente grande (balde o palangana)
- Jabón neutro o detergente suave (para el lavado final)
Cómo realizar la limpieza de la ropa blanca
Paso a paso para aplicar el método
- Preparar el remojo: Llená un recipiente grande con agua caliente. La temperatura ayuda a abrir las fibras y potenciar la acción del bicarbonato.
- Agregar el bicarbonato: Incorporá media taza de bicarbonato de sodio y revolvé bien hasta disolverlo completamente.
- Sumergí la prenda: Colocá la prenda blanca en el agua y dejala en remojo durante una hora. Este paso permite que el bicarbonato comience a descomponer la suciedad y los restos de sudor.
- Aplicá el vinagre: Verté media taza de vinagre blanco directamente sobre las manchas amarillas. El contacto entre ambos ingredientes generará una leve efervescencia, señal de que la reacción química está actuando.
- Dejá actuar: Esperá unos 30 minutos más para que el vinagre penetre en las fibras y neutralice los residuos.
- Enjuagá: Retirá la prenda y enjuagala con abundante agua fría para eliminar los restos de vinagre y bicarbonato.
- Lavar normalmente: Procedé a un lavado habitual con jabón neutro o el detergente que uses regularmente.
Beneficios del proceso
A diferencia de la lavandina, este truco no debilita el tejido ni afecta los colores claros. No contamina ni deja residuos químicos.
También neutraliza el olor a transpiración y encierro, a la vez que restaura el color natural sin necesidad de blanqueadores industriales.