Infalible: cuál es el truco de limpieza casero para dejar tus ojotas como nuevas

Con la llegada de la primavera y el ascenso de las temperaturas, empieza también la etapa de adaptación del hogar al calor . Este cambio de estación no solo implica la limpieza de los ambientes o ventilar más la casa, sino también revisar el placard y reemplazar las prendas de abrigo por las más livianas.

Entre los elementos que vuelven a ocupar protagonismo aparecen las ojotas, un calzado cómodo, práctico y casi indispensable en verano y primavera. Sin embargo, al ser de uso frecuente y estar en contacto directo con el suelo, suelen acumular una gran cantidad de suciedad, polvo y manchas difíciles .

Antes de pensar en comprar un nuevo par, existe un método sencillo y eficaz para recuperar su aspecto original sin gastar dinero extra ni recurrir a productos costosos. El procedimiento utiliza materiales de uso cotidiano que probablemente ya tengas en tu casa, y permite limpiar en profundidad las ojotas en pocos minutos, lo que elimina tanto la suciedad visible como los residuos adheridos por el uso continuo.

– Un pincel o brocha pequeña

– Una esponja de acero

– Agua corriente

Limpieza ojotas Pexels

Paso a paso para la limpieza profunda

- Preparar la superficie. Colocá las ojotas sobre una superficie plana y ventilada. Si tienen restos de arena o polvo, enjuagalas primero con agua para facilitar la limpieza posterior.

- Aplicar el agua oxigenada. Distribuí una capa abundante de agua oxigenada en gel sobre cada ojota. Este componente actúa como desinfectante y blanqueador, ideal para eliminar manchas oscuras o zonas amarillentas, sobre todo en las de color claro.

- Incorporar el detergente. Agregá un chorro generoso del detergente que usás para los platos. Su poder desengrasante ayudará a remover restos de grasa, protector solar o suciedad acumulada.

- Mezclar los productos. Con el pincel, mezclá ambos ingredientes directamente sobre la superficie de las ojotas, asegurándote de cubrir tanto la parte superior como las suelas y los laterales.

- Cepillar con la esponja de acero. Realizá movimientos circulares y firmes, concentrándote en las zonas más sucias. La fricción permite que la mezcla penetre y levante las manchas persistentes.

- Enjuagar y secar. Una vez terminado el cepillado, enjuagá con abundante agua hasta eliminar todos los restos del producto. Dejalas secar al aire, preferiblemente a la sombra para evitar que el sol directo altere los colores o el material.

image Una limpieza profunda de tus ojotas puede extender su vida útil.

Recomendaciones extra

Este método no solo devuelve la apariencia original de las ojotas, sino que también las desinfecta, ya que elimina bacterias y olores causados por el uso diario. Es especialmente eficaz en materiales como goma, caucho o plástico, aunque se recomienda evitarlo en ojotas con apliques metálicos o textiles. Repetir el proceso una vez cada quince días permite mantenerlas en condiciones óptimas durante toda la temporada.

Con este truco casero, se transforman en un calzado fresco, higiénico y listo para acompañarte durante los días de calor.