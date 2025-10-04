4 de octubre de 2025 - 08:44

El signo del zodíaco más obsesionado con la limpieza del hogar

En el mundo de la astrología, hay personalidades que llevan el orden al extremo. Conocé al signo del zodíaco más obsesivos con la limpieza.

Este signo es súper detallista con la limpieza del hogar.

Por Alejo Zanabria

La influencia de los signos del zodíaco se manifiesta en muchos aspectos de la vida, desde la forma de relacionarse hasta los hábitos. Para algunos, el orden y la pulcritud son una necesidad inquebrantable, y puede estar determinado por su carta astral.

Signos del zodíaco
Quienes nacieron bajo este signo del zodíaco no puede soportar el desorden y tienen una atención meticulosa por los detalles. No solo se preocupan por su propio espacio, sino que también intentan que todo a su alrededor esté impecable.

Virgo, el signo de la perfección en cada detalle

Si hay un signo que representa la pulcritud y la organización, ese es Virgo. Regido por Mercurio, este signo del horóscopo se caracteriza por su amor al detalle y su necesidad de tener todo en perfecto estado. Son extremadamente meticulosos y no pueden soportar el caos en su entorno.

Los virginianos - que son los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre- no solo mantienen su casa impecable, sino que también suelen establecer rutinas de limpieza estrictas. Para ellos, el orden es sinónimo de bienestar y tranquilidad. En la astrología, Virgo es considerado el signo más perfeccionista, lo que los lleva a una búsqueda constante de la pulcritud en cada aspecto de su vida.

Este signo lleva la limpieza y el orden a otro nivel, convirtiéndolo en el más obsesivo según la astrología. Si tenés un amigo o familiar nacido en estos días, seguro entendés su necesidad de mantener todo impecable.

