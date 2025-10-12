Hay 1.148 animales en el Ecoparque de Mendoza y es la cifra más baja en 20 años

El 21 de mayo de 2016 , luego de una seguidilla de muertes en el sitio (muchas de ellas vinculadas la presencia de sustancias tóxicas en su alimentación ), el entonces zoológico de Mendoza cerraba sus puertas al público. Un año después ( mayo de 2017 ), el espacio era reconvertido en Ecoparque , aunque jamás volvió a abrir al público. Desde entonces, se comenzó a trabajar en distintas medidas referidas al bienestar animal , entre las que se destaca el control poblacional .

A casi diez años del cierre del Ecoparque al público, la población de animales en este predio es la más baja de los últimos 20 años . Y es que, de acuerdo al Inventario Físico de Animales de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza , en este espacio ubicado al inicio del piedemonte mendocino quedan 1.148 ejemplares de las distintas que allí conviven.

El dato se desprende del último censo presencial en el Ecoparque ( julio de este año) y confirma la tendencia en baja que se observa los últimos años. En diciembre de 2024 , por ejemplo, el inventario incluía 1.194 seres.

Ecoparque de Mendoza.

"Este valor es histórico desde 2006 , cuando estaba el registro más bajo hasta el momento ( 1.177 ejemplares ). De hecho, es el número más bajo de los últimos 20 años ", confirma el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet , a Los Andes .

Si bien este panorama de descenso sostenido se mantiene durante los últimos años (algo que confirma el censo ), no es algo estable desde el cierre del Ecoparque . De hecho, el mayor registro poblacional data de 2019 , cuando el paseo llevaba ya tres años cerrados al público y dos de ser Ecoparque . En aquel momento se contabilizaban casi 3.000 animales (más del doble y casi el triple de los inventariados actualmente).

En ese sentido, Haudet resaltó que esta baja en la cantidad y la estabilización en las cifras están vinculadas a los traslados a santuarios, las entregas para tenencia responsable, la separación de especies entre machos y hembras y las intervenciones quirúrgicas que hacen a la esterilización.

Por qué ha disminuido la cantidad de ejemplares en el Ecoparque

Según destaca Haudet, más allá de la cantidad en sí de animales que quedan en el predio mendocino, el foco debería centrarse en cuáles son las especies.

“Las especies tienen más valor que el número. La población de monos, en general, es muy grande. Y por eso muy importante el nuevo recinto de los papiones, que se encuentra en el ex jirafario. Porque no es una especie que se encuentre presionada ni en peligro, sumado a que no hay santuarios cercas. Por eso, al no tener a donde llevar a los 197 papiones, es clave que tengan un recinto en condiciones", destacó el director del Ecoparque.

De esta manera, estos primates fueron sacados uno por uno del sitio donde estaban hacinado y todos mezclados entre sí. En el caso de los papiones machos, los sometieron a estudios sanitarios, los identificaron con un microchip y les practicaron una vasectomía. Además, antes de derivarlos al nuevo espacio, se los mantuvo durante tres meses para que completen su recuperación.

En el caso de las papionas hembra identificadas en el viejo recinto, a estos ejemplares se les realizó una ecografía para confirmar que no estuviesen preñadas. Además, se las está "chipeando" también. En el nuevo recinto están las y los papiones ya estériles y no se sumarán más monos. En tanto, en el viejo espacio -refaccionado. quedan aún crías.

Los cérvidos y muflones (o ciervos y cabras) son los tipos de especies que mayor presencia tienen en el Ecoparque de Mendoza. En total, deben ser unos 500 (casi la mitad de la población animal, según el censo). Los muflones ya han sido separados entre machos y hembras para evitar que sigan reproduciéndose. En tanto, si bien los ciervos colorados y pintados no han sido separados, a estos ejemplares ya se les ha practicado la vasectomía.

En cuanto a animales exóticos, con la ida de la tigresa y las elefantas, quedan 12 cebras (entre los más llamativos). Estos animales, sin un traslado inmediato previsto a ningún santuario, pasarán a habitar en el recinto de la elefanta Kenya. Este "pozo" fue adaptado con árboles, mientras que también se está interviniendo a los machos para evitar que se reproduzcan y sin la necesidad de separarlos.

Detalle de los animales que quedan en el Ecoparque

El detalle de los 1.148 animales que quedan en el Ecoparque de Mendoza, actualizado a julio de 2025:

Águila escudada o mora (6).

(6). Aguilucho (2).

(2). Halcón (1).

(1). Antílope Eland (16).

(16). Búho Ñarucutú (1).

(1). Cabra de Camerún (4).

(4). Cabra de Juan Fernández (44).

(44). Camello (16).

(16). Carancho (10).

(10). Cervicapra (20).

(20). Cebra Chapmán (12).

(12). Chimango (8).

(8). Ciervo Gamo Blanco (90).

(90). Ciervo Gamo Pintado (70).

(70). Ciervo Axis (16).

(16). Ciervo colorado (42).

(42). Cóndor (6).

(6). Conejo de la India / Cobayo (39).

(39). Corzuela parda (1).

(1). Faisán plateado (1).

(1). Flamenco (12).

(12). Ganso común (5).

(5). Gato montés (1).

(1). Gavilán mixto (8).

(8). Guanaco (4).

(4). Jote cabeza roja (1).

(1). Jote cabeza negra (1).

(1). Lechucita de Vizcachera (2).

(2). Loro Barranquero (3).

(3). Martineta colorada (2).

(2). Mono caí (17).

(17). Mono carayí / aullador negro (7).

(7). Mono papión o babuino (192).

(192). Muflón de córcega o corzo (317).

(317). Ñandú común o moro (30).

(30). Oveja de Somalía (28).

(28). Paloma blanca (63).

(63). Paloma mixta (25).

(25). Pato mestizo (1).

(1). Pato Anade Real (1).

(1). Pecarí de collar (5).

(5). Pony (3).

(3). Puma (1).

(1). Peludo grande (2).

(2). Tortuga terrestre (8).

(8). Vicuña (4).

Cómo se hace el censo de animales en el Ecoparque de Mendoza

Cada año, en dos oportunidades (julio y diciembre) se hace el censo físico. Consiste en hacer el recuento uno por uno de los animales, precisamente para tener un número real. Además, todos los meses, se registran las altas y bajas, en base la actualización de los ejemplares que son derivados, fallecen o ingresan por operativos.

Tres grandes edificios, las obras en marcha

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia brindaron detalles de las obras que están en marcha dentro del Ecoparque de Mendoza.

Con fondos del BID, articulados con la Nación, comenzó la construcción ya de tres edificios con características eco-amigables (la totalidad de sus cubiertas serán verdes). Estos grandes cuerpos serán destinados al uso público y tendrán acceso a través de una explanada de ingreso por la Avenida Libertador.

En enero de 2017 se retiró el cartel de Zoo y se reemplazo por el de Ecoparque.

Estos espacios contarán con infraestructura subterránea para el tendido, tanto de electricidad, como de cámaras de seguridad, sistema contra incendio y WiFi.

En total, la superficie construida alcanzará los 1.336 m2, de los cuales 492 m2 corresponden al edificio de Administración, 368 m2 al Hall y 476 m2 al Bar.

En cuanto al sistema constructivo, es del tipo tradicional, de hormigón armado con recubrimiento de piedra de la zona que asegura una adecuada inercia climática. Además se refuerza el concepto ecológico, el aprovechamiento térmico de los sistemas de climatización, la implementación de carpinterías de aluminio con cámara de aire y el diseño de los espacios de transición (patios interiores) que protegen de las inclemencias, tanto en invierno como en verano.

El renovado Ecoparque incluye, además, un nuevo camino que interactúa con la traza de senderos existentes, generando un recorrido que vincula los edificios con la antigua boletería.

Considerando el alto valor patrimonial del predio (diseñado por Ramos Correa), se realizará una puesta en valor integral, que incluye la refuncionalización de la antigua plaza de juegos y la revalorización de los senderos con nueva iluminación y equipamiento urbano.

Además, el diseño paisajístico incluirá la incorporación de 1.688 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico. En ese sentido, se implementará un nuevo sistema de riego que permitirá el crecimiento y mantenimiento de las especies existentes en el predio.

El mismo funciona de manera automatizada., mediante la conexión un equipo de bombeo y presurizador desde las piletas existentes en el sector conocido como churrasqueras.

Si bien no hay fechas confirmadas, los trabajos avanzan a tal ritmo que permiten prever que estarán finalizados antes de que termine el 2025.

Mendoza tiene 8 nuevas especies Monumentos Naturales protegidos

Recientemente, el listado de especies silvestres protegidas y declaradas monumento natural protegidos de la Provincia se amplió a 14 por ley.

Ejemplar de pichiciego. Es tan poco conocido que no se puede evaluar si está amenazado. Es Monumento Natural Provincial.

Al cóndor, choique, guanaco, tortuga del macizo extracordillerano del nevado, liebre mara y pichiciego (declarados hasta ahora), se suman el piche, cardenal amarillo, siete cuchillos, águila coronada, ranita del pehuenche, el bagre otuno, la lagartija del Nihuil y el gato andino.