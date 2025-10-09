Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de "calor de verano": cómo estará el fin de semana largo

Mendoza ingresará en días cálidos, casi veraniegos en plena primavera. Las máximas pronosticadas para los próximos 5 días rondarán los 30°. De esta forma muchas famiias ya planifican actividades al aire libre para disfrutar el fin de semana largo.

El viento Zonda amenaza con volver a Mendoza: las zonas afectadas

Sube la temperatura en Mendoza, aunque con nubosidad: así estará el tiempo este jueves

El Servicio Meteorológico de OVM informó que la jornada de hoy jueves se presentará con poca nubosidad, condiciones ventosas y temperaturas elevadas en el llano.

Se espera una máxima de 33° y una mínima de 10° , lo que anticipa un día caluroso y seco .

En alta montaña , el panorama será distinto: el cielo se mantendrá poco nublado , pero con temperaturas muy bajas , alcanzando una máxima de 8°C y una mínima de -7°C .

Las autoridades recomiendan precaución a quienes transiten por rutas de montaña debido a las condiciones de frío extremo.

El pronóstico extendido para Mendoza

Viernes 10 de octubre:

Jornada algo nublada, con poco cambio de temperatura y vientos moderados del sector sur. Hacia la noche se espera un desmejoramiento en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 11 de octubre:

Se presentará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Habrá tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia y nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo 12 de octubre:

El tiempo mejora, con buenas condiciones generales y descenso de la temperatura. Vientos leves del noreste y poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Lunes 13 de octubre:

Continuará el tiempo bueno y fresco, con vientos leves del noreste y cielos poco nublados.

Máxima: 29°C | Mínima: 7°C

Martes 14 de octubre:

Se mantiene el buen tiempo, con temperaturas agradables y poco cambio térmico. Cielos despejados en el llano y poca nubosidad en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C