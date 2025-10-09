9 de octubre de 2025 - 09:31

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de "calor de verano": cómo estará el fin de semana largo

Mendoza ingresará en días cálidos, casi veraniegos en plena primavera. Las máximas pronosticadas para los próximos 5 días rondarán los 30°.

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de calor de verano: cómo estará el fin de semana largo

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de "calor de verano": cómo estará el fin de semana largo

Los Andes
Redacción Sociedad

Mendoza ingresará en días cálidos, casi veraniegos en plena primavera. Las máximas pronosticadas para los próximos 5 días rondarán los 30°. De esta forma muchas famiias ya planifican actividades al aire libre para disfrutar el fin de semana largo.

El Servicio Meteorológico de OVM informó que la jornada de hoy jueves se presentará con poca nubosidad, condiciones ventosas y temperaturas elevadas en el llano.

Se espera una máxima de 33° y una mínima de 10°, lo que anticipa un día caluroso y seco.

En alta montaña, el panorama será distinto: el cielo se mantendrá poco nublado, pero con temperaturas muy bajas, alcanzando una máxima de 8°C y una mínima de -7°C.

Las autoridades recomiendan precaución a quienes transiten por rutas de montaña debido a las condiciones de frío extremo.

El pronóstico extendido para Mendoza

Viernes 10 de octubre:

Jornada algo nublada, con poco cambio de temperatura y vientos moderados del sector sur. Hacia la noche se espera un desmejoramiento en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 11 de octubre:

Se presentará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Habrá tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia y nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo 12 de octubre:

El tiempo mejora, con buenas condiciones generales y descenso de la temperatura. Vientos leves del noreste y poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Lunes 13 de octubre:

Continuará el tiempo bueno y fresco, con vientos leves del noreste y cielos poco nublados.

Máxima: 29°C | Mínima: 7°C

Martes 14 de octubre:

Se mantiene el buen tiempo, con temperaturas agradables y poco cambio térmico. Cielos despejados en el llano y poca nubosidad en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

