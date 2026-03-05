5 de marzo de 2026 - 20:14

Nublado y lluvias aisladas en Mendoza a la espera de una temerosa alerta: el tiempo para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el sábado rige una alerta amarilla.

TIempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza.

TIempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 6 se indica una jornada nublada con la temperatura en ascenso en Mendoza. Sin embargo, se esperan lluvias aisladas en varias zonas provinciales, anticipando lo que será el sábado. El fin de semana arrancará una fuerte alerta amarilla por tormentas, afectando a todo el territorio.

Leé además

7° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026.

Datos para decidir: transparencia y eficiencia en la gestión pública local para atraer inversiones

Por  David Groisman  y Emilia Kaczmarczyk
Luis Caputo, Alfredo Cornejo y Martín Clement (presidente del CEM) en el Foro de Inversiones y Negocios. La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel generaría un nuevo capítulo político en la Fiesta de la Vendimia

Victoria Villarruel le confirmó a Coviar que viene a la Vendimia, pero no a Cornejo

Por Juan Carlos Albornoz

Cómo estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, aunque con lluvias aisladas. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C, con vientos del este. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

Alerta por tormentas en Mendoza.
Alerta por tormentas en Mendoza.

Alerta por tormentas en Mendoza.

Sábado: alerta amarilla en la provincia

El sábado 7 de marzo subirá nuevamente la temperatura. Indican una máxima de 27°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados del noreste. También rige alerta amarilla por fuertes tormentas en toda la provincia durante la noche, afectando sectores cultivados. En la cordillera se indican precipitaciones.

mapa_alertas
Alerta amarilla por tormentas este sábado 7 de marzo.

Alerta amarilla por tormentas este sábado 7 de marzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se trata de “Inteligencia Territorial Mendoza”, una plataforma que reunirá información técnica y urbanística sobre terrenos disponibles para proyectos productivos.

Cornejo anunció una plataforma para atraer inversiones "en tiempo real" a Mendoza: de qué se trata

Por Jorge Yori
Mendoza mantiene los 18 años como edad mínima para conducir y se distancia del resto del país.

Mendoza queda retrasada y mantiene los 18 años como edad mínima para obtener la licencia de conducir

Por Enrique Pfaab
El ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. 

Luis Caputo: "El riesgo kuka no existe, van camino a ser una minoría absoluta en las elecciones de 2027"

Por Redacción Política
Llegan cambios a la escuela secundaria de Mendoza

La nueva secundaria: 100 escuelas implementarán cambios en horarios, espacios y metodología

Por Verónica De Vita