Nublado y lluvias aisladas en Mendoza a la espera de una temerosa alerta: el tiempo para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el sábado rige una alerta amarilla.

TIempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza.

Este viernes 6 se indica una jornada nublada con la temperatura en ascenso en Mendoza. Sin embargo, se esperan lluvias aisladas en varias zonas provinciales, anticipando lo que será el sábado. El fin de semana arrancará una fuerte alerta amarilla por tormentas, afectando a todo el territorio.

Cómo estará el tiempo este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, aunque con lluvias aisladas. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C, con vientos del este. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

Sábado: alerta amarilla en la provincia El sábado 7 de marzo subirá nuevamente la temperatura. Indican una máxima de 27°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados del noreste. También rige alerta amarilla por fuertes tormentas en toda la provincia durante la noche, afectando sectores cultivados. En la cordillera se indican precipitaciones.