La buena noticia en el tiempo que durará varios días y un aviso para Vendimia

Para alivio de muchos, la temperatura bajará y habrá lluvias por varias jornadas en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Como un anticipo del otoño y después de varias jornadas calurosas, Mendoza atraviesa desde hoy días más agradables y descenso de la temperatura, aunque con lluvias latentes en varios sectores de la provincia. Otra buena noticia: no hay alertas por granizo.

Para este jueves 5 de marzo, el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica: "Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera". Jornada de poca amplitud térmica: tras una mínima de 16°C, la máxima llegará a los 23°C.

Defensa Civil, en tanto, advirtió de lloviznas o lluvias aisladas desde la mañana y, especialmente, hacia la noche en zona Este (departamentos de La Paz y Santa Rosa). En el noroeste del Gran Mendoza también se esperan precipitaciones. "Los modelos no muestran tormentas fuertes ni caída de granizo", aclararon.

Atención con los festejos vendimiales: pronóstico de lluvias En cuanto al viernes, el tiempo estará "parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos del este, lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera". Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.