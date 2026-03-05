5 de marzo de 2026 - 07:39

La buena noticia en el tiempo que durará varios días y un aviso para Vendimia

Para alivio de muchos, la temperatura bajará y habrá lluvias por varias jornadas en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Foto archivo Los Andes

Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Como un anticipo del otoño y después de varias jornadas calurosas, Mendoza atraviesa desde hoy días más agradables y descenso de la temperatura, aunque con lluvias latentes en varios sectores de la provincia. Otra buena noticia: no hay alertas por granizo.

Leé además

Con la semana a pleno con eventos por la Fiesta Nacional de la Vendimia, se han dispuesto servicios especiales de transporte. Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendmia en el Teatro Griego Frank Romero Day

Habrá transporte a precios promocionales para los eventos de la Vendimia 2026: cuánto cuestan

Por Redacción Sociedad
Desde temprano las gradas del teatro griego Frank Romero Day se empezaron a llenar de color y fervor con las hinchadas de cada reina departamental.

Así será el sistema de votación para elegir a la Reina Nacional de la Vendimia 2026

Por Redacción Sociedad

Para este jueves 5 de marzo, el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica: "Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera". Jornada de poca amplitud térmica: tras una mínima de 16°C, la máxima llegará a los 23°C.

Defensa Civil, en tanto, advirtió de lloviznas o lluvias aisladas desde la mañana y, especialmente, hacia la noche en zona Este (departamentos de La Paz y Santa Rosa). En el noroeste del Gran Mendoza también se esperan precipitaciones. "Los modelos no muestran tormentas fuertes ni caída de granizo", aclararon.

Atención con los festejos vendimiales: pronóstico de lluvias

En cuanto al viernes, el tiempo estará "parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos del este, lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera". Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Por último, el sábado habrá "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas afectando sectores cultivados hacia la noche. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 14°C, mientras que la máxima se ubicará en 27°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vendimia Para Todos cumple 30 años: cuándo es, dónde será y quiénes compiten por las coronas 2026.

Vendimia Para Todos cumple 30 años: estos son los y las candidatas para Reina, Rey y Drag

Por Redacción Sociedad
Mayormente nublado en Mendoza este jueves 5 de marzo.

Baja la temperatura en Mendoza, el cielo estará cubierto y se anticipan lluvias: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas para este miércoles en Mendoza.

Cielo nublado y tormentas en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima este miércoles

Por Redacción Política
El pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

Cae la temperatura este martes en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad