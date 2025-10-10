Continúa la alerta por viento Zonda, viento sur y tormentas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con ingreso de frente frío y nevadas en la zona de cordillera.

Para este sábado 11 de octubre, está pronosticada una jornada parcialmente nublada, con viento Zonda, poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes con altas temperaturas, para este sábado está prevista una jornada con tormentas aisladas en el centro y sur provincial. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 14°C.

Alerta por viento Zonda e ingreso de frente frío Alerta por viento Zonda e ingreso de frente frío Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por viento Zonda, que afectará a la zona baja de Malargüe y precordillera de Luján y Las Heras.

A su vez, indican el ingreso de un frente frío con descenso de la temperatura y viento Sur. Persiste la alerta por nevadas en la zona de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto para el domingo está prevista una jornada con buen tiempo y leve descenso de la temperatura. La máxima será de 25°C y la mínima de 10°C.