El viento Zonda amenaza con volver a Mendoza: las zonas afectadas

Para desgracia de los planes al aire libre, el viento Zonda amenaza con volver a soplar en Mendoza este fin de semana y afectará a varias zonas. Se prevé un incremento de la temperatura, ráfagas moderadas en el sur y el Valle de Uco, y un posterior descenso térmico.

Según anticipó Defensa Civil, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11 del viernes en la precordillera , y hacia la tarde se extenderá a Malargüe , el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco , con velocidades promedio de 35 a 40 km/h .

El fenómeno persistirá hasta las 20. El cielo permanecerá seminublado , sin precipitaciones previstas en cordillera.

La temperatura máxima rondará los 28°C en el llano, con mínimas de 7°C en Malargüe y el Valle de Uco , y de 11 a 12°C en el resto de la provincia.

Para el sábado , el pronóstico anticipa una jornada de transición : desde las primeras horas (alrededor de las 6) se mantendrá el Zonda leve en la precordillera , extendiéndose a Malargüe , Uspallata y el sur del Valle de Uco a media mañana.

Para el sábado anuncian ráfagas de viento Zonda, que podrían ir de moderadas a intensas. - Marcelo Rolland / Los Andes

En Alta Montaña, particularmente frente a Malargüe, se prevén precipitaciones de nieve moderadas desde las 4 de la madrugada.

Hacia la tarde-noche, ingresará en Mendoza un frente frío con vientos del sur intensos, que podrían alcanzar 55 a 60 km/h, acompañados de ráfagas superiores.

Como ocurre siempre tras el Zonda, el cambio de masa de aire provocará un descenso de la temperatura: 25°C de máxima prevista para el domingo.