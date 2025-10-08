8 de octubre de 2025 - 13:41

El viento Zonda amenaza con volver a Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa el regreso del molesto viento, justo una semana después de la última vez que hubo alerta amarilla.

Viento Zonda - Archivo

Viento Zonda - Archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para desgracia de los planes al aire libre, el viento Zonda amenaza con volver a soplar en Mendoza este fin de semana y afectará a varias zonas. Se prevé un incremento de la temperatura, ráfagas moderadas en el sur y el Valle de Uco, y un posterior descenso térmico.

Según anticipó Defensa Civil, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11 del viernes en la precordillera, y hacia la tarde se extenderá a Malargüe, el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 35 a 40 km/h.

El fenómeno persistirá hasta las 20. El cielo permanecerá seminublado, sin precipitaciones previstas en cordillera.

La temperatura máxima rondará los 28°C en el llano, con mínimas de 7°C en Malargüe y el Valle de Uco, y de 11 a 12°C en el resto de la provincia.

Para el sábado anuncian ráfagas de viento Zonda, que podrían ir de moderadas a intensas. - Marcelo Rolland / Los Andes
Zonda - Marcelo Rolland / Los Andes

Zonda - Marcelo Rolland / Los Andes

Para el sábado, el pronóstico anticipa una jornada de transición: desde las primeras horas (alrededor de las 6) se mantendrá el Zonda leve en la precordillera, extendiéndose a Malargüe, Uspallata y el sur del Valle de Uco a media mañana.

En Alta Montaña, particularmente frente a Malargüe, se prevén precipitaciones de nieve moderadas desde las 4 de la madrugada.

Hacia la tarde-noche, ingresará en Mendoza un frente frío con vientos del sur intensos, que podrían alcanzar 55 a 60 km/h, acompañados de ráfagas superiores.

Como ocurre siempre tras el Zonda, el cambio de masa de aire provocará un descenso de la temperatura: 25°C de máxima prevista para el domingo.

