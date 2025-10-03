3 de octubre de 2025 - 21:18

Rige una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza este sábado: a qué hora bajará y a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 33°C. El domingo ingresará un frente frío y descenderá la temperatura.

Rige una alerta amarilla por viento Zonda este sábado en Mendoza

Rige una alerta amarilla por viento Zonda este sábado en Mendoza

Luego de una semana calurosa con máximas que tocaron los 30°, para el fin de semana se espera la llegada de viento Zonda que afectará a varias zonas de Mendoza y posteriormente el ingreso de un frente frío.

Para este sábado 4 de octubre, está pronosticada una jornada con viento zonda en zonas de precordillera y en el llano de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 33°C y una mínima de 15°C.

Alerta amarilla por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda que afectará al Gran Mendoza, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y en Malargüe. El fenómeno empezará durante la tarde y seguirá durante la noche del sábado.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, informa el SMN.

Además, Defensa Civil emitió una alerta informando que continuará el viento oeste durante la noche del viernes y madrugada del sábado en el Valle de Uco, cordillera Sur y zonas de precordillera. A su vez, alertaron por viento Zonda durante la madrugada en la zona baja de Malargüe.

Por otro lado, en la zona de cordillera están previstas nevadas. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios informarse sobre el estado del Paso Cristo Redentor por posibles inestabilidades en la zona de alta montaña.

Como ocurre siempre tras el Zonda, hacia la madrugada del domingo se espera el ingreso de un frente frío con vientos del sur.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo se espera una jornada con marcado descenso de la temperatura debido al ingreso de viento del sector sur, además de precipitaciones aisladas durante la mañana. La máxima será de 19°C y la mínima de 11°C.

En tanto el lunes está pronosticada una jornada poco nubosa y con poco cambio de la temperatura. La máxima alcanzará los 20°C y la mínima será de 5°C.

