4 de octubre de 2025 - 08:43

Alerta amarilla por Zonda este sábado en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstivo del tiempo anunció que el viento Zonda bajaría hoy en precordillera y sectores del llano. El domingo se espera descenso de la temperatura.

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fin de semana comineza con un alerta amarilla de viento Zonda en precordillera y sectores del lllano en Malargüe, Valle de Uco, Junín y Rivadavia, incluido el Gran Mendoza. El día de hoy, se presenta con nubosidad y con temperaturas que alcanzarán una máxima de 33°C y mínima de 15°C.

Defensa Civil emitió una alerta informando que el viento continúa extendiéndose en Valle de Uco, precordillera de Luján y de Las Heras.

Por otro lado, en la zona de cordillera están previstas nevadas. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios informarse sobre el estado del Paso Cristo Redentor por posibles inestabilidades en la zona de alta montaña.

Para el domingo, se espera un marcado descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. El día estará parcialmente nublado y se prevén precipitaciones aisladas durante las primeras horas de la jornada. Habrá vientos moderados provenientes del sector sur. La máxima será de19°C y la mínima de 11°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el lunes, se espera una jornada con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Se anticipan heladas parciales y vientos leves del noreste. La temperatura máxima alcanzará a 20°C y la mínima 5°C.

El día martes continuará con una temperatura en ascenso. La máxima se estima en 25°C y la mínima en 6°C.

El miércoles seguirá manteniendo el ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del noreste y poca nubosidad en la Cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 9°C.

