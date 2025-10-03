3 de octubre de 2025 - 07:51

Llega el viento Zonda por dos días seguidos con 33°C: cuándo afectará al llano

El fenómeno podría alcanzar ráfagas de 70 km/h, según la zona. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Se espera la llegada del Viento Zonda en la tarde del sábado - Foto archivo

Alerta amarilla por viento Zonda (03/10/25)

Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Entre hoy y mañana, se espera la ocurrencia de viento Zonda en varios sectores de Mendoza. La mayor fuerza será el sábado con la probabilidad de llegar al llano. En la Alta Montaña, pronóstico de nevadas para sábado y domingo.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este viernes: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, Zonda en precordillera y Malargüe. Poco nuboso en cordillera". La máxima trepará hasta los 32°C.

La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por Zonda rige hoy para:

  • Zona baja de Malargüe
  • Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo
  • Probabilidad de afectar la zona baja del Valle de Uco
Alerta amarilla por viento Zonda (03/10/25)
Sábado con viento Zonda en casi toda Mendoza, incluido el llano

El fenómeno del viento seco y cálido afectará con fuerza durante el sábado a la tarde. "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y sectores del llano incluido el Gran Mendoza. Nevadas en cordillera", señala para mañana el pronóstico, con una mínima de 15°C y una máxima de 33°C.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", advierte el SMN.

En detalle, el Zonda iniciará a la madrugada en la cordillera, afectando hacia media mañana a Malargüe y sur del Valle de Uco. Al mediodía llegará a Uspallata y, luego, al norte del Gran Mendoza, con máxima intensidad cerca de las 15.00 en Malargüe, San Rafael y Valle de Uco.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos
Vuelve el Zonda a Mendoza

Como ocurre siempre tras el Zonda, hacia la noche se espera el ingreso de un frente frío con vientos del sur.

En cuanto al domingo, el reporte anuncia: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en las primeras horas. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío". La mínima será de 11°C, mientras que la máxima apenas rondará los 19°C.

Atención: el lunes por la mañana habrá heladas parciales.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

