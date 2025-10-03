Llega el viento Zonda por dos días seguidos con 33°C: cuándo afectará al llano

Entre hoy y mañana, se espera la ocurrencia de viento Zonda en varios sectores de Mendoza . La mayor fuerza será el sábado con la probabilidad de llegar al llano . En la Alta Montaña, pronóstico de nevadas para sábado y domingo .

Ya hay doble fecha y hora de llegada para el viento Zonda: las zonas alcanzadas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este viernes : "Algo nublado con ascenso de la temperatura, Zonda en precordillera y Malargüe. Poco nuboso en cordillera". La máxima trepará hasta los 32°C.

La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por Zonda rige hoy para:

El fenómeno del viento seco y cálido afectará con fuerza durante el sábado a la tarde . "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y sectores del llano incluido el Gran Mendoza . Nevadas en cordillera", señala para mañana el pronóstico, con una mínima de 15°C y una máxima de 33°C.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", advierte el SMN.

En detalle, el Zonda iniciará a la madrugada en la cordillera, afectando hacia media mañana a Malargüe y sur del Valle de Uco. Al mediodía llegará a Uspallata y, luego, al norte del Gran Mendoza, con máxima intensidad cerca de las 15.00 en Malargüe, San Rafael y Valle de Uco.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos Vuelve el Zonda a Mendoza Marcelo Rolland / Los Andes

Como ocurre siempre tras el Zonda, hacia la noche se espera el ingreso de un frente frío con vientos del sur.

En cuanto al domingo, el reporte anuncia: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en las primeras horas. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío". La mínima será de 11°C, mientras que la máxima apenas rondará los 19°C.

Atención: el lunes por la mañana habrá heladas parciales.