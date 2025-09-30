30 de septiembre de 2025 - 12:11

Se aproxima otro viento Zonda "importante": la fecha y las zonas afectadas, según el pronóstico

Mendoza se verá afectada nuevamente por fuertes ráfagas del viento seco y caliente, que la semana provocó severos daños y hasta una persona fallecida.

Viento Zonda - Foto archivo Los Andes

Viento Zonda - Foto archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Por Redacción Sociedad
Por las fuertes rafagas de viento Zonda suspenden la Feria del Libro este viernes

Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Según el anticipo de Defensa Civil, los pronósticos advierten que el Zonda "importante" podría tener una importante presencia en el Valle de Uco, Malargüe, sectores de San Rafael, el oeste de Luján de Cuyo, Potrerillos, Uspallata e incluso el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, las ráfagas promedio alcanzarían los 55 km/h hacia las 15 horas, con posibles variaciones durante la tarde.

En consecuencia, la jornada se presentará cálida: la temperatura mínima rondará los 18°C en la mañana, mientras que la máxima trepará hasta los 29°C, la más alta de la semana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos
Vuelve el viento Zonda a Mendoza

Vuelve el viento Zonda a Mendoza

El fenómeno del Zonda mantiene en alerta a las autoridades, que siguen de cerca su evolución si se cumple el reporte meteorológico.

La semana pasada, el Zonda causó serios problemas de visibilidad, centenares de incidentes, clases suspendidas, vuelos demorados, daños en viviendas y desprendimiento de ramas, además de una mujer fallecida cuando manejaba un auto por Maipú y se le cayó un árbol encima. El panorama se agravó por una tormenta posterior que, además, dejó granizo en la Zona Este.

Ya para el domingo se prevé un descenso de la temperatura con la llegada de un frente frío. El termómetro no superará los 20°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que dará alivio.

