Se aproxima otro viento Zonda "importante": la fecha y las zonas afectadas, según el pronóstico

Mendoza volverá a quedar bajo la amenaza del viento Zonda este sábado 4 de octubre , ocho días después del fenómeno que provocó una muerte por la caída de un árbol en Maipú y generó múltiples complicaciones en distintos departamentos.

Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

Según el anticipo de Defensa Civil , los pronósticos advierten que el Zonda " importante " podría tener una importante presencia en el Valle de Uco, Malargüe, sectores de San Rafael, el oeste de Luján de Cuyo, Potrerillos, Uspallata e incluso el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, las ráfagas promedio alcanzarían los 55 km/h hacia las 15 horas, con posibles variaciones durante la tarde.

En consecuencia, la jornada se presentará cálida: la temperatura mínima rondará los 18°C en la mañana, mientras que la máxima trepará hasta los 29°C , la más alta de la semana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno del Zonda mantiene en alerta a las autoridades, que siguen de cerca su evolución si se cumple el reporte meteorológico.

La semana pasada, el Zonda causó serios problemas de visibilidad, centenares de incidentes, clases suspendidas, vuelos demorados, daños en viviendas y desprendimiento de ramas, además de una mujer fallecida cuando manejaba un auto por Maipú y se le cayó un árbol encima. El panorama se agravó por una tormenta posterior que, además, dejó granizo en la Zona Este.

Ya para el domingo se prevé un descenso de la temperatura con la llegada de un frente frío. El termómetro no superará los 20°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que dará alivio.