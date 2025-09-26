El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Mendoza enfrentó alertas amarillas por viento y viento zonda además de una naranja por tormenta. Una mujer murió aplastada por un árbol en Maipú y un motociclista resultó herido en circunstancias similares.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

El temido combo meteorológico de viento, frente frío y posteriores precipitaciones llegó este viernes a Mendoza, aunque con distinto alcance e intensidad según la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional muestra en su página el mapa de situación que enfrenta la provincia con alertas amarillas por vientos y por viento Zonda, y también con alerta naranja por tormentas para la zona este de la provincia.

Alertas SMN El SMN lanzó alertas amarillas por viento y viento Zonda además de una naranja por tormentas que cubren casi toda la provincia. SMN Las fuertes ráfagas de viento han ocasionado inconvenientes en algunos departamentos. En algunas zonas de Villa Hipódromo en Godoy Cruz se registran cortes de luz, mientras que por el fuerte viento comenzaron a suspenderse actividades, como la feria del libro en Guaymallén.

A primera hora de la mañana, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". Tras una mínima de 12°C, la máxima alcanzará los 27°C.