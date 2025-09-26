26 de septiembre de 2025 - 18:15

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Mendoza enfrentó alertas amarillas por viento y viento zonda además de una naranja por tormenta. Una mujer murió aplastada por un árbol en Maipú y un motociclista resultó herido en circunstancias similares.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza

Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Consecuencias del temporal en la zona Este

El temporal produjo gran cantidad de caída de árboles y tendidos eléctricos en la zona Este

Por Enrique Pfaab
Anticipan fuertes ráfagas de viento en Mendoza antes del ingreso de lluvias y tormentas. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Alerta amarilla por viento en Mendoza antes de la llegada de tormentas severas: a qué sectores afectará

Por Redacción Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional muestra en su página el mapa de situación que enfrenta la provincia con alertas amarillas por vientos y por viento Zonda, y también con alerta naranja por tormentas para la zona este de la provincia.

Alertas SMN
El SMN lanzó alertas amarillas por viento y viento Zonda además de una naranja por tormentas que cubren casi toda la provincia.

El SMN lanzó alertas amarillas por viento y viento Zonda además de una naranja por tormentas que cubren casi toda la provincia.

Las fuertes ráfagas de viento han ocasionado inconvenientes en algunos departamentos. En algunas zonas de Villa Hipódromo en Godoy Cruz se registran cortes de luz, mientras que por el fuerte viento comenzaron a suspenderse actividades, como la feria del libro en Guaymallén.

A primera hora de la mañana, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". Tras una mínima de 12°C, la máxima alcanzará los 27°C.

A raíz del anticipo de nieve para la montaña, los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche se encuentran cerrados.

Alertas amarillas para el viernes 26 de septiembre
Alertas amarillas para el viernes 26 de septiembre

Alertas amarillas para el viernes 26 de septiembre

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:

  • Viento Zonda: precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe, desde el mediodía.
  • Tormentas: Valle de Uco, Zona Este, General Alvear y zona baja de San Rafael. "Pudiendo ser localmente intensas con caída de granizo", aclara.

Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado traerá el alivio tras el pasaje del frente. Aunque no se descartan inestabilidades y algunas lluvias débiles en la mañana sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, el resto de la jornada mostrará una marcada mejoría, con cielo despejado y descenso de la temperatura por la tarde: mínima de 9°C y máxima de 22°C.

En cuanto al domingo, el tiempo será más agradable: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima se ubicará en los 26°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por las fuertes rafagas de viento Zonda suspenden la Feria del Libro este viernes

Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 26 de septiembre

Por Redacción Sociedad
Vuelos cancelados, regresos forzosos y daños en el aeropuerto El Plumerillo por el temporal

Vuelos demorados, regresos forzosos y daños en el aeropuerto El Plumerillo por el temporal

Por Redacción Sociedad
Debido a las fuertes ráfagas de viento se cayeron árboles en la zona del Valle de Uco.

Fuertes ráfagas de viento zonda, lluvia y granizo azotaron al Valle de Uco

Por Gisel Guajardo