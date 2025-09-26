Vuelos demorados, regresos forzosos y daños en el aeropuerto El Plumerillo por el temporal

Las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron Mendoza este viernes generaron problemas en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli (El Plumerillo), forzando a las autoridades a suspender momentáneamente varios vuelos y dejando destrozos materiales en las instalaciones.

La medida impactó a pasajeros con destino a Buenos Aires y Santiago de Chile, quienes quedaron varados a la espera de la normalización del servicio. Además, otros vuelos debieron volver a su aeropuerto de origen por el mal tiempo en nuestra provincia.

La intensidad del temporal obligó a las autoridades aeroportuarias a tomar la decisión de suspender de manera momentánea algunos de los vuelos programados en Mendoza. Las operaciones solo se retomarán cuando las condiciones climáticas lo permitan, priorizando la seguridad de los viajeros y las tripulaciones.

Un accidente significativo afectó un vuelo de Aerolíneas Argentinas (AR1570) que partió desde Córdoba hacia Mendoza. La aeronave, que despegó pasadas las 17:00 horas, debió regresar a su aeropuerto de origen debido a las malas condiciones meteorológicas en El Plumerillo. Ante la imposibilidad de descender con seguridad en Mendoza, el avión emprendió el regreso y aterrizó sin inconvenientes en Córdoba.

Este vuelo, tuvo fuertes turbulencias y generó momentos de tensión entre los pasajeros , algunos de los cuales sufrieron mareos, vómitos y nerviosismo, aunque todos se reportaron en buen estado de salud.

Según informaron los pasajeros, el vuelo va a despegar hacia Aeroparque (Buenos Aires) y desde allí partirá a Mendoza, aún sin horario confirmado.

Daños en el aeropuerto

Además de la crítica situación en la plataforma de vuelos, se registraron daños en la infraestructura del aeropuerto.

Según relataron pasajeros que se encontraban en el lugar, el viento arrancó varias chapas del techo del estacionamiento. La fuerza de las ráfagas fue tal que estas chapas golpearon e impactaron a vehículos estacionados.