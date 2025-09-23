23 de septiembre de 2025 - 10:42

Una aerolínea low cost aumenta un 50% sus frecuencias de vuelos Mendoza - Buenos Aires

La empresa anunció que, en preparación para la temporada 2025/2026, reforzará varias rutas en todo el país.

Una aerolínea low cost aumenta un 50% sus vuelos Mendoza-Buenos Aires para la temporada de verano

Una aerolínea low cost aumenta un 50% sus vuelos Mendoza-Buenos Aires para la temporada de verano

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La aerolínea low cost Flybondi ha anunciado un significativo aumento de frecuencias en su ruta Buenos Aires - Mendoza, para continuar impulsando el turismo y la conectividad en el país. Este refuerzo es el primer paso hacia una temporada de verano 2025/2026 con más opciones para quienes eligen volar a la capital del vino.

Leé además

Flybondi incorpora 10 aviones y lanza 4 nuevas rutas.

Una aerolínea low cost suma 10 aviones, nuevas rutas y espera más de 15 mil vuelos para el verano

Por Redacción Economía
en aconcagua radio, analia funes de bio eleven: la pyme mendocina que convierte residuos en textiles

En Aconcagua Radio, Analía Funes de Bio Eleven: la pyme mendocina que convierte residuos en textiles

Por Redacción

A partir de octubre, la ruta Buenos Aires - Mendoza incrementará sus vuelos en un 50%, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. La aerolínea tiene previsto seguir expandiéndose y en noviembre se alcanzará un total de 21 vuelos semanales, ofreciendo una mayor disponibilidad para los viajeros.

Además, para las rutas desde y hacia Mendoza, la aerolínea ofrece descuento del 20% (no incluye tasas e impuesto). Incluye a todos los vuelos publicados en el calendario de Flybondi y es válido para compras hasta el 15 de octubre.

Avión Flybondi
Avión de la aerolínea low cost Flybondi

Avión de la aerolínea low cost Flybondi

Más conectividad en todo el país

Este anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su operación en todo el país, incrementar la conectividad general de la región y fomentar el movimiento de turistas. Entre las rutas que también verán un aumento de frecuencias se encuentran:

  • Buenos Aires–San Juan: aumenta 75% sus vuelos. Pasa de 4 a 6 semanales en octubre y llegará a 1 vuelo diario en noviembre.

  • Buenos Aires–Mendoza: aumenta 50% sus vuelos. Suma 3 semanales en octubre (de 14 a 17) y alcanzará 21 en noviembre.

  • Buenos Aires–Salta: aumenta 29% sus vuelos. Pasa de 14 a 18 semanales.

  • Buenos Aires–Jujuy: aumenta 30% sus vuelos. Crece de 14 a 18 semanales a partir de octubre.

  • Buenos Aires–Tucumán: aumenta 40% sus vuelos. Crece de 10 a 14 semanales desde octubre.

  • Buenos Aires–Corrientes: aumenta 20% sus vuelos. Crece a 11 vuelos semanales en octubre y a 12 en noviembre.

  • Buenos Aires–Posadas: aumenta 44% sus vuelos. Crece de 9 a 13 semanales en octubre.

  • Buenos Aires–Neuquén: aumenta 43% sus vuelos. Crece de 7 a 10 semanales desde octubre.

  • Buenos Aires–Puerto Iguazú: aumenta 14% sus vuelos. Crece de 21 a 24 semanales en noviembre.
Flybondi en el aeropuerto de Ushuaia III

Más conexiones para Mendoza

Una de las claves para el turismo es la conectividad, tanto aérea como terrestre. Mendoza, al igual que muchos destinos del interior del país, perdió una buena parte de los vuelos directos con la pandemia. Sin embargo, fue recuperando frecuencias y ese proceso se sigue reforzando.

Recientemente, otra low cost, la aerolínea dominicana Arajet, que comenzó a operar en Argentina en 2024 anunció que ofrecerá la ruta directa Mendoza–Punta Cana, un paso que incrementará la conexión internacional de la provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Responsabilidad social empresaria: internos de Almafuerte trabajan para una industria mendocina

Responsabilidad social empresaria: internos de Almafuerte trabajan para una industria mendocina

Por Sandra Conte
Luego de la reunión con Milei, Georgieva dijo que lo que está haciendo Argentina es muy significativo

Luego de la reunión con Milei, Georgieva dijo que lo que está haciendo Argentina "es muy significativo"

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 24 de septiembre

El dólar se sigue desplomando tras el respaldo de EE.UU: cómo quedó la cotización en los bancos

Por Redacción Economía
Las actividades relacionadas con las finanzas crecieron fuerte en julio. 

Indec: el Estimador Mensual de la Actividad Económica mostró una mejora interanual en julio

Por Redacción Economía