A solo 80 km de Buenos Aires, la ciudad con casco histórico que enamora en primavera

La primavera invita a realizar escapadas cortas cerca de Buenos Aires y descubrir rincones llenos de historia y encanto. A solo 80 kilómetros de la Capital Federal se encuentra una ciudad que reúne arquitectura colonial, paseos religiosos y actividades al aire libre, lo que la convierte en un destino elegido tanto por familias como por viajeros que buscan tranquilidad.

Esta localidad destaca por su casco histórico, con calles empedradas y construcciones que datan del siglo XVIII y XIX.

Además, cuenta con espacios verdes para descansar, museos que conservan piezas únicas y una variada oferta gastronómica en sus alrededores. La experiencia combina cultura, naturaleza y tradición en un mismo lugar.

Recién al llegar al corazón de la ciudad aparece su principal ícono: la Basílica Nacional, un templo neogótico que atrae a miles de visitantes cada año.

Se trata de Luján , reconocida como uno de los centros religiosos más importantes de la Argentina y, al mismo tiempo, un sitio ideal para recorrer en primavera.

Qué hacer en Luján

Basílica de Nuestra Señora de Luján : el templo, inaugurado en 1935, es el principal atractivo y un emblema de la fe católica. Su fachada imponente y sus torres de más de 100 metros impactan a primera vista.

Museo Histórico Enrique Udaondo : uno de los más antiguos del país, reúne colecciones de arte, piezas militares y carruajes históricos.

Casco histórico : recorrer sus calles empedradas permite apreciar casonas coloniales y descubrir cafés tradicionales.

Río Luján y parque Ameghino : un espacio ideal para descansar junto al río, hacer picnic o pasear en bote.

Paseo gastronómico: restaurantes y parrillas ofrecen desde platos típicos argentinos hasta propuestas gourmet.

Cómo llegar y dónde alojarse

La ciudad se ubica a aproximadamente 80 km de Buenos Aires, lo que equivale a una hora en auto por Acceso Oeste. También se puede llegar en micro desde la terminal de Retiro o en tren desde la línea Sarmiento (estación Moreno con combinación).

La oferta de alojamiento incluye hoteles boutique, hosterías y estancias rurales cercanas. Los precios varían según la categoría, con opciones accesibles para escapadas de fin de semana.

El mejor momento para visitarla desde Buenos Aires

La primavera resalta el encanto de sus plazas, parques y del propio casco histórico. El clima templado invita a caminar y disfrutar de actividades al aire libre.

Además, entre septiembre y diciembre suelen realizarse ferias de artesanos, encuentros culturales y festividades religiosas que atraen a turistas de todo el país.

Luján ofrece una escapada perfecta: cerca de la Capital, con historia, cultura y espacios naturales que en primavera muestran su mejor versión.