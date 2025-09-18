Cuánto cuesta una escapada a San Antonio de Areco, desde Buenos Aires para pasar el día

A solo 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , San Antonio de Areco es uno de los destinos más elegidos para hacer turismo de campo. Conocido como la “cuna de la tradición gaucha”, el pueblo combina estancias históricas, gastronomía criolla y actividades al aire libre.

El costo de la escapada depende de si se organiza por cuenta propia o si se contrata una excursión ya armada.

Quienes elijan viajar sin contratar excursión tienen dos alternativas de transporte:

Nafta súper ida y vuelta en auto : $25.000 aproximados por vehículo.

Pasaje de micro ida y vuelta : $16.560 por persona (duración de 1h 35m cada tramo).

En cuanto al alojamiento, las tarifas para dos personas van de $66.000 a $300.000 por noche , dependiendo de la categoría del hotel, posada o estancia.

A esto se suma el gasto en gastronomía, que varía según el consumo, con parrillas tradicionales y restaurantes de cocina criolla como principales opciones.

Excursión “Día de campo y Gaucho” en El Ombú de Areco

Una de las experiencias más buscadas es el día de campo en la estancia El Ombú de Areco. Incluye almuerzo, paseo a caballo, espectáculo de folklore y traslado desde Buenos Aires.

Precio : desde $254.470,59 por adulto.

Duración : 9 horas.

Incluye: almuerzo con asado, bebidas, show en vivo, cabalgata, paseo en carruaje, guía profesional y traslado ida y vuelta al hotel.

Este plan es ideal para quienes buscan vivir la tradición gaucha en un solo día, con un formato de grupo reducido (máximo 15 personas).

Recorrido gaucho de un día en El Ombú de Areco

Otra propuesta organizada es el recorrido gaucho de un día, también en la estancia El Ombú. Se trata de una experiencia similar, aunque con grupos más numerosos (hasta 100 personas).

Precio : desde $254.470,59 por adulto.

Duración : 9 horas.

Incluye : cabalgatas, almuerzo criollo con asado, empanadas y vino malbec, música en vivo y espectáculo de equitación.

No incluye: bebidas alcohólicas adicionales (se venden aparte).