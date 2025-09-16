16 de septiembre de 2025 - 07:35

ANSES: calendario de pago de octubre con aumento y reprogramación por feriado

ANSES confirmó aumento en octubre y cambios en el calendario de pagos por el feriado del 10. Haberes y bonos actualizados para jubilados y pensionados.

El calendario de pagos de ANSES en octubre sufrirá modificaciones por el traslado del feriado.

El calendario de pagos de ANSES en octubre sufrirá modificaciones por el traslado del feriado.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES confirmó que en octubre de 2025 los haberes se actualizarán con un aumento del 1,87% por la movilidad previsional. Con este ajuste, la jubilación mínima alcanzará los $326.266,35 y, sumado al bono de $70.000 que continuará vigente, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35.

Leé además

Los haberes de septiembre se actualizan con el IPC de julio y mantienen el bono previsional de $70.00

Calendario septiembre ANSES: jubilados, pensionados, AUH, SUAF con aumentos

Por Redacción Economía
Andis revisará suspensiones de pensiones y analizará la restitución de casos afectados.

Pensiones No Contributivas canceladas: quiénes cobran en septiembre y cuál es el monto

Por Redacción Economía

Además del incremento, el organismo previsional deberá modificar el calendario de pagos de octubre, ya que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue trasladado al viernes 10. Esto impacta en las fechas establecidas en la Resolución 1091/2024 y obliga a reprogramar el cronograma.

Calendario de pago de ANSES en octubre

El traslado del feriado afectará a los beneficiarios que tenían previsto cobrar el viernes 10 de octubre. En esos casos, lo habitual es que la ANSES adelante los pagos, aunque todavía no fue confirmada la nueva organización. El calendario publicado hasta ahora queda así:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).

Jubilaciones y pensiones anses.jpg
Los montos de las pensiones aumentarán un 2,4% en abril de 2025.

Los montos de las pensiones aumentarán un 2,4% en abril de 2025.

Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Créditos ANSES.jpg

Aumento de haberes y alcance del bono

El aumento del 1,87% fijado para octubre eleva la jubilación mínima a $326.266,35 y la máxima a $2.195.463,70. Con el bono de $70.000 que seguirá vigente, el ingreso mínimo garantizado para los jubilados y pensionados será de $396.266,35.

El ajuste impactará en los distintos beneficios administrados por ANSES:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, que con el refuerzo alcanzará $331.013,09.

  • Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el bono.

  • Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el refuerzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es oficial: cierran supermercados, shoppings y comercios por 24 horas

Medida nacional: cierran supermercados, shoppings y comercios por 24 horas

Por Redacción Economía
El Indec reveló el costo de criar un niño en Argentina en agosto del 2025.

Subió la canasta de crianza: cuánto cuesta hoy mantener a un chico en Argentina, según el Indec

Por Redacción Economía
Juliana Awada lanzó “Juliana Malbec”, un vino producido junto a una bodega mendocina. 

Juliana Awada debuta en la industria del vino con una bodega mendocina

Por Melisa Sbrocco
Riesgo País 

Subió el riesgo país y roza los 1150 puntos tras la suba del dólar: el nivel más alto en casi un año

Por Redacción Economía