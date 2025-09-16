ANSES: calendario de pago de octubre con aumento y reprogramación por feriado

ANSES confirmó aumento en octubre y cambios en el calendario de pagos por el feriado del 10. Haberes y bonos actualizados para jubilados y pensionados.

El calendario de pagos de ANSES en octubre sufrirá modificaciones por el traslado del feriado.

La ANSES confirmó que en octubre de 2025 los haberes se actualizarán con un aumento del 1,87% por la movilidad previsional. Con este ajuste, la jubilación mínima alcanzará los $326.266,35 y, sumado al bono de $70.000 que continuará vigente, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35.

Además del incremento, el organismo previsional deberá modificar el calendario de pagos de octubre, ya que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue trasladado al viernes 10. Esto impacta en las fechas establecidas en la Resolución 1091/2024 y obliga a reprogramar el cronograma.

Calendario de pago de ANSES en octubre El traslado del feriado afectará a los beneficiarios que tenían previsto cobrar el viernes 10 de octubre. En esos casos, lo habitual es que la ANSES adelante los pagos, aunque todavía no fue confirmada la nueva organización. El calendario publicado hasta ahora queda así:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).