15 de septiembre de 2025 - 20:35

Subió la canasta de crianza: cuánto cuesta hoy mantener a un chico en Argentina, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló el dato preocupante de la canasta de crianza en agosto. Para un bebé, el costo fue de $432.161, mientras que para el grupo mayor $542.183.

El Indec reveló el costo de criar un niño en Argentina en agosto del 2025.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a mostrar un fuerte incremento en agosto. Según el Indec, las familias necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de un niño de 0 a 12 años, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

El informe oficial precisó que los montos incluyen tanto bienes y servicios básicos como el costo del cuidado. En todos los rangos de edad, los valores presentaron subas interanuales de entre 17% y 19%, aunque con un avance mensual del 0,9%, por debajo de la inflación de agosto, el cual fue del 1,9%.

Caso por caso: cuánto cuesta criar un hijo

Según la publicación, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $432.161. De ello, $131.480 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que el resto fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 17,7% en comparación con el mismo mes del 2024 y del 0,9% con respecto a julio.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $513.406. Ese número estuvo compuesto por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. Interanualmente aumentó 17,9%, mientras que mensualmente se incrementó un 0,9%.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $430.996, compuesta de $216.224 en costos de bienes y servicios y $214.772 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,3% interanual y 0,9% mensual.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $542.183, el más alto: $268.227 en gastos de bienes y servicios y $273.956 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.

Qué se considera para medir la canasta de crianza

La canasta de crianza, lanzada por el Instituto en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años. Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

